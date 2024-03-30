Rusya, Moldova'nın Rus elçilik çalışanını sınır dışı etti

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MOSKOVA, 30 Mart (Xinhua) -- Moskova, Moldova'nın Kişinev'deki bir Rus elçilik çalışanını kısa süre önce istenmeyen kişi ilan etmesine tepki olarak Moldova büyükelçiliğinden bir personeli sınır dışı etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Moldova'nın, 19 Mart'ta Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Rusya Büyükelçiliği'nde çalışan bir kişiyi istenmeyen kişi ilan ettiğini ve Rus heyetinin Birleşmiş Milletler (BM) Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) Avrupa Bölge Konferansı'nın 34. oturumuna katılmak üzere Moldova'ya girişini yasakladığını belirtti.

Bakanlık, Moldova'nın Rusya Büyükelçisi Lilian Darii'ye verilen nota ile söz konusu sınır dışı işleminin Moldova'nın hamlesine karşı gerçekleştirildiğini belirtti.

Darii'ye ayrıca Kişinev'in ev sahibi ülke statüsünü kasıtlı olarak kötüye kullandığı ve FAO'nun faaliyetlerini açık şekilde siyasallaştırdığı ifade edildi. Öte yandan Moldovalı yetkililerin bu şekilde keyfi davranışlarının, söz konusu BM etkinliğine tüm üye devletlerin eşit şekilde katılımını sağlamaya yönelik yükümlülükleri ağır şekilde ihlal ettiği vurgulandı.