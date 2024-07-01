Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgelerde elektrik kesintileri yaşanıyor

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Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Voronej, Kursk ve Belgorod bölgelerinde elektrik sıkıntılarının yaşandığı bildirildi.

Kursk Valisi Aleksey Smirnov, yaptığı yazılı açıklamada, komşu bölgelerdeki teknik sorunlar nedeniyle Kursk'ta elektrik kesintilerinin yaşanabileceğini belirtti.

Belgorod Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada da bölgedeki bazı mahallelere elektrik verilemediği kaydedildi.

Elektrik kesintileri sebebiyle bazı trafik lambalarının çalışmadığı ve su teminine ilişkin sıkıntıların yaşanabileceğine işaret edilen açıklamada, kesintilerin "enerji tesisine yönelik dış etken" dolayısıyla meydana geldiği ifade edildi.

Rus basını tarafından, Voronej'deki 4 bölgede de bu sabah elektriğin kesildiği belirtildi.

Ukrayna'nın söz konusu bölgelere yönelik insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırılar son dönemde artarken, 29 Haziran'da Kursk'a yapılan saldırıda 5 kişi ölmüştü.