Rusya, Orta Doğu'da Arabuluculuğa Hazır - Son Dakika
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Rusya, Orta Doğu'da Arabuluculuğa Hazır

Kremlin, Orta Doğu'daki taraflar arasında arabuluculuk yapmaya istekli olduklarını duyurdu.

01.11.2024 17:46
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Orta Doğu meselesinde taraflar arasında arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konuları gazetecilere değerlendirdi.

Amerikan haber dergisi Newsweek'in, "İsrail yönetiminin, Rusya'dan İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında arabulucu olmasını talep ettiği" yönündeki haberi değerlendiren Peskov, ülkesinin Orta Doğu'daki durumla ilgili İsrail, İran, Lübnan ve diğer taraflarla etkileşimde olduğunu kaydetti.

Peskov, "Elbette, girişimlerimiz herhangi bir aşamada etkili olursa, bunu yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

"Çin ile işbirliğimiz başka ülkelere karşı değil"

ABD'de haftaya yapılacak başkanlık seçiminde aday Donald Trump'ın, "başkan olması halinde Rusya ile Çin'i birbirinden ayıracağı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Rusya ile Çin arasındaki işbirliğine neden müdahale edilmesi gerektiğini anlayamıyoruz. Çin ile işbirliğimiz başka ülkelere karşı değil, iki ülke halkının çıkarlarına yöneliktir." dedi.

Sözcü Peskov, Trump'ın "Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattını engelleyeceği" yönündeki açıklamasına ilişkin ise Kuzey Akım 1 projesinin hayata geçirildiğini anımsattı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Orta Doğu'da Arabuluculuğa Hazır - Son Dakika

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