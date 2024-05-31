Rusya Savunma Bakanı: Ukrayna\'da 28 yerleşim birimi ele geçirildi

Güncel

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, bu ay Ukrayna'da 28 yerleşim biriminin Rus askeri güçlerince ele geçirildiğini belirterek, "Bu yıl toplam 880 kilometrekare Rus ordusunun kontrolüne geçti." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Kazakistan'ın Almatı kentinde yapılan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Savunma Bakanları Konseyi toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Belousov, KGAÖ bölgesindeki askeri siyasi durumun "ağır" olduğunu belirtti.

Bakan Belousov, "ABD ve müttefiklerinin yıkıcı faaliyetleri, durumu olumsuz etkiliyor. Onlar, hakimiyetini sürdürmek için küresel güvenlik mimarisini yok ediyor, bilinçli olarak krizleri ve silahlı çatışmaları kışkırtıyor, terör ve aşırılıkçı yapıları destekliyor, yaptırımı uyguluyor, tehdit ve şantaj yöntemlerini kullanıyorlar." diye konuştu.

Belousov, NATO'nun Doğu ve Merkez Avrupa'da varlığını güçlendirdiğini, savaş kabiliyetini ve asker sayısını artırdığını, Rus sınırlarına yakın noktalarda askeri tatbikatlar düzenlediğini söyledi.

Ukrayna askerleri Harkiv bölgesinde 8-9 kilometre geri çekildi

Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaşı sürdürmek için elinden geleni yaptığını belirten Belousov, "Şubat 2022'den bu yana Kiev'e 278 milyar doları aşkın askeri, teknik, maddi ve insani yardım sağlandı. Batı, Ukrayna'ya silah tedarik ediyor, istihbarat verilerini aktarıyor, Ukrayna askerlerini eğitiyor ve paralı asker topluyor." dedi.

Rus ordusunun Ukrayna'da tüm yönlerde ilerlediğini söyleyen Belousov, Ukrayna askerlerinin Harkiv bölgesinde 8-9 kilometre geri çekildiğini aktardı.

Belousov, "Bu ay 28 yerleşim birimi kurtarıldı. Bu yıl toplam 880 kilometrekare Rus ordusunun kontrolüne geçti. Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savaş kabiliyetini düşürüyor. Düşman, mayısta 35 binden fazla asker ve 2 bin 700 çeşitli silah kaybetti. Bunların arasında 4 Abrams, 7 Leopar ve 12 Bradley tankı dahil 290 tank ve zırhlı araç yer alıyor. Bununla birlikte, 11 uçak ve 4 helikopter vuruldu, 730 havan topu ve çok namlulu roketatar yok edildi." ifadelerini kullandı.

Andrey Belousov, Ukrayna'da "özel askeri operasyonu" sürdürmeye devam edeceklerini ve belirlenen hedeflere ulaşacaklarını dile getirdi.

" Orta Asya'da istikrarsızlığın ana kaynağı Afganistan'daki durum"

Afganistan'a da değinen Belousov, "Orta Asya bölgesindeki istikrarsızlığın ana kaynağı Afganistan'daki durum. Afganistan'da çok sayıda radikal grup bulunuyor ve komşu ülkelere ideolojisini yayıyor. Eşkıya ve terör gruplarının ülke dışına yayılma ihtimali artıyor." diye konuştu.

Bakan Belousov, bu durumun gerekli önlemlerin alınmasını, Tacikistan-Afganistan sınırının güçlendirilmesini, KGAÖ ülkelerinin koordinasyon halinde olmasını ve savaş kabiliyetini arttırmasını gerektirdiğini vurguladı.