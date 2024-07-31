Rusya, stratejik olmayan nükleer silah tatbikatının üçüncü aşamasına geçti

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Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik olmayan nükleer silah tatbikatının üçüncü aşamasına geçildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin tatbikatının üçüncü aşamasının başladığı kaydedilerek, "Tatbikat sırasında, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri birimlerinin stratejik olmayan nükleer silahların savaşta kullanımına hazırlanması konularında çalışılacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tatbikatın bu aşamasının bir parçası olarak, Güney ve Merkez askeri bölgeleri füze birlikleri personelinin, İskender-M operasyonel-taktik füze sistemleri için özel eğitim mühimmatı temini, fırlatma araçlarını bunlarla donatma ve elektronik fırlatmalara hazırlanmak için belirlenen konumlara gizlice ilerlemeye yönelik muharebe eğitimi görevlerini yerine getireceği bildirildi.

Tatbikata katılan hava ve uzay kuvvetleri personelinin, belirlenen devriye alanlarında özel muharebe silahlarıyla donatılan uçaklarla sortiler yapacağı belirtilen açıklamada, "Tatbikatın devam eden aşaması, Rusya'nın savaş misyonlarını gerçekleştirmek için stratejik olmayan nükleer silahlarının savaşta kullanımına yönelik personel ve birimlerin ekipmanının hazır olmasını sağlamayı amaçlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, daha önce, stratejik olmayan nükleer kuvvetler tatbikatının birinci ve ikinci aşamalarının bir parçası olarak, Güney ve Leningrad askeri bölgeleri birliklerinin, Hava ve Uzay Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetleri birliklerinin stratejik olmayan nükleer silahların savaşta kullanımına hazırlanması konularının çalışıldığı hatırlatıldı.