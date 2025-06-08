Rusya, Ukrayna Anlaşmalarını Uygulamaya Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya, Ukrayna Anlaşmalarını Uygulamaya Hazır

08.06.2025 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus heyeti, İstanbul müzakerelerinde varılan anlaşmaları uygulamak için hazır olduklarını belirtti.

Ukrayna ile müzakerelerdeki Rus heyetinde yer alan Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin, İstanbul müzakerelerinde sağladıkları anlaşmaları uygulamaya hazır olduklarını söyledi.

Zorin, Bryansk bölgesinde gazetecilere, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde varılan anlaşmalara dair açıklamalarda bulundu.

Anlaşmalar doğrultusunda Ukrayna'ya 6 bin askerin dondurulan cesetlerini teslim etmeye hazır olduklarını ve takasın yapılacağı noktada bulunduklarını dile getiren Zorin, "Asker cesetlerinin teslim ve esir askerlerin takas edilmesi konusunda sağlanan anlaşmaları uygulamaya hazırız." dedi.

Zorin, Ukrayna tarafının yapılması planlanan değişimi onaylamadığına işaret ederek "Bu çalışmaların haftaya erteleneceğine dair sinyaller var. Ukrayna tarafından bilinen kanal üzerinden cesetlerin teslim edilmesiyle ilgili çalışmaların yapılacağına dair resmi bildirim bekliyoruz." diye konuştu.

İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, dün Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya sağlanan anlaşmalara uyması için çağrıda bulunarak "Ukrayna tarafı, cenazelerin kabulü ve esir değişimini beklenmedik bir şekilde belirsiz süreyle erteledi." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İstanbul, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna Anlaşmalarını Uygulamaya Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif

15:49
Öcalan’a bayram ziyareti İmralı’ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
14:58
350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
14:43
Maliye şimdi de onların peşinde Kayıp çok büyük
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
13:17
Başkan Ferdi Zeyrek’in yaralandığı olayda şok detaylar 2 şüpheli var
Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar! 2 şüpheli var
11:06
ABD’de çatışmalar şiddetleniyor Trump emir verdi, asker sokağa indi
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:12
Rakam akıllara zarar İşte Osimhen’in Suudi Arabistan’dan 4 yılda kazanacağı para
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
12:11
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
11:32
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2025 16:31:18. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna Anlaşmalarını Uygulamaya Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.