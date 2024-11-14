Rusya-Ukrayna Müzakereleri İhtiyacı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya-Ukrayna Müzakereleri İhtiyacı

Rusya-Ukrayna Müzakereleri İhtiyacı

Gennady Gatilov, savaşın sona ermesi için müzakerelerin İstanbul anlaşmaları temelinde olmasını vurguladı.

14.11.2024 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gennady Gatilov, Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden savaşın sonlandırılması için yapılacak müzakerelerin, sahadaki gerçekler ve öncelikle İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde olması gerektiğini söyledi.

Gatilov, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle, Rusya'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliğinde bir araya geldi.

Geçen hafta Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçildiğini hatırlatan Gatilov, Rusya'nın, Trump'ın seçilmesi ve ABD'nin yeni hükümetine ilişkin hiçbir yanılsamasının olmadığını söyledi.

Gatilov, şu ana kadar Rusya'nın "ABD'deki seçime müdahil olmakla" suçlanmadığını ve bunun dikkat çekici bir durum olduğunu kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da işaret eden Gatilov, bu savaşın sona ermesi ve uzun vadeli çözüm için müzakerelere açık olduklarını belirtti.

"Tek isteğimiz, Ukrayna'nın Rusya'ya tehdit oluşturmayacak bir ülke olmasıdır"

Gatilov, "Müzakerelerin, Ukrayna'nın değişen isteklerine değil, her şeyden önce İstanbul'da varılan anlaşmalara, sahadaki gerçeklere ve bugünün zeminine dayalı olması gerekir. Ancak hedef, sadece Ukrayna'ya daha fazla mühimmat ulaştırılmasına izin vermek için yarım saat veya altı ay süren bir ateşkes olmamalı. Tek isteğimiz, Ukrayna'nın Rusya'ya tehdit oluşturmayacak, dost, tarafsız ve silahsızlandırılmış bir ülke olmasıdır." dedi.

Ukrayna'nın sürekli Batılı ülkelerin elinde "bir araç olarak kullanıldığı" değerlendirmesinde bulunan Gatilov, bunun Ukrayna'nın ulusal çıkarlarına da zarar verdiğini belirtti.

Gatilov, Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yaklaşımlarının ne olacağını bilmediğini kaydederek, savaşın sona erdirilmesi için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin hazırladığı Zafer Planı'nın hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Trump'ın, Ukrayna'daki krizi "bir gecede çözme sözü verdiğini" hatırlatan Gatilov, bunun gerçekçi bir yaklaşım olmadığını ancak herhangi bir siyasi çözüm önerisini memnuniyetle karşılayacaklarını bildirdi.

Gatilov, ABD'deki yönetimlerin sürekli Moskova'yı kontrol etme çabası olduğunu ve bunun değişmediğini belirterek, "Tek olası değişim ülkelerimiz arasındaki diyalog olabilir, bu da Başkan (Joe) Biden yönetimi sırasında son birkaç yıldır eksik olan bir durumdu." diye konuştu.

AA muhabirinin, "Rusya'nın yabancı birliklerin desteğini kabul etmeye açık olup olmadığı" yönündeki sorusuna yanıt veren Gatilov, bu konunun gündemde olmadığını söyledi.

Gatilov, "Yeterli askeri kapasitemiz var. Mevcut durumla kendi başımıza başa çıkabiliriz ama tabii ki biri gelip yardım etmek isterse, neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

Gazze'de, Lübnan ve Orta Doğu'da yaşananlar nedeniyle son derece endişeli olduklarını vurgulayan Gatilov, ateşkes olmadan çatışmaları sonlandırmak için siyasi sürecinin başlamasının mümkün olmadığını kaydetti.

Gatilov, BM İnsan Hakları Konseyinin de Batılı ülkelerin kullandığı bir yapı haline geldiği, bu ülkelerin istemediği ülke ve rejimlere burada baskı yaptığı değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Politika, İstanbul, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna Müzakereleri İhtiyacı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Almanya’da Türk kızına okulda şiddet: Tuvalette öldüresiye dövdü Almanya'da Türk kızına okulda şiddet: Tuvalette öldüresiye dövdü
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin Beştepe’deki görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
17:38 BBP lideri Mustafa Destici: Kobani’ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi
16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
09:15 Zeynep Bastık ’’en seksi Türk kadını’’ seçildi, sosyal medya ikiye bölündü Zeynep Bastık ''en seksi Türk kadını'' seçildi, sosyal medya ikiye bölündü
09:13 Cübbeli Ahmet’in aşk acısı çekenlere tavsiyesi tepki çekti Cübbeli Ahmet'in aşk acısı çekenlere tavsiyesi tepki çekti
09:11 Kıymalarda kırmızı et yerine bakın ne kullanmışlar Kıymalarda kırmızı et yerine bakın ne kullanmışlar
09:05 Kızlarından emekçi babaya doğum günü sürprizi Kızlarından emekçi babaya doğum günü sürprizi
09:03 Galatasaray, Devler Ligi’nde büyük hezimete uğradı Galatasaray, Devler Ligi'nde büyük hezimete uğradı
08:38 Mbappe’nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi Mbappe'nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi
08:15 İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği
08:07 Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok
07:59 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 20:51:08. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna Müzakereleri İhtiyacı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.