Rusya-Ukrayna Müzakerelerinde Belirsizlik

(ANKARA) — Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılması planlanan doğrudan müzakerelere ilişkin olarak "henüz kesin bir tarih ya da Kiev tarafının kimlerden oluşacağına ilişkin netlik bulunmadığını" açıkladı.

Rus basınına konuşan Peskov, TASS'ın aktardığına göre, "Hayır, şu an için herhangi bir netlik yok" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, dün akşam saatlerinde Rus müzakere heyetinin ve uzmanlarının listesini onayladı. Heyetin başında, Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinski yer alıyor.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rus heyetinin sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da Ukrayna tarafını beklediği, ancak henüz Ukrayna heyetinden kimsenin gelmediği belirtildi.