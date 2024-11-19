Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Sivil Ölümler 12 Bin 162'ye Ulaştı - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Sivil Ölümler 12 Bin 162'ye Ulaştı

BM, 2022'den bu yana 12.162 sivilin hayatını kaybettiğini ve insan hakları ihlallerinin arttığını bildirdi.

19.11.2024 15:47
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başladığı Şubat 2022'den bu yana en az 12 bin 162 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Laurence, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'de başlayan savaşın üzerinden 1000 gün geçtiğini ve bunun "kasvetli bir dönüm noktası" olduğunu vurgulayan Laurence, "Ofisimiz, 24 Şubat 2022'den bu yana en az 12 bin 162 sivilin öldürüldüğünü, bunlardan 659'unun çocuk olduğunu doğruladı. En az 26 bin 919 sivil de yaralandı." dedi.

Laurence, bu süreçte insan hakları ihlallerinin, hem çatışmalar sırasında hem de işgal altındaki bölgelerde günlük rutin haline geldiğini söyledi.

"Tüm tarafları, sivillerin güvenliğini ve korunmasını sağlamaya çağırıyoruz." ifadesini kullanan Laurence, ihlal iddialarının olduğu yerlerde tam ve tarafsız bir şekilde soruşturma yapmak için etkili önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi

Laurence, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, Rusya'ya yönelik "silahlı saldırıları derhal durdurma ve Ukrayna'daki tüm askeri güçlerini çekme" çağrısını yinelediğini hatırlattı.

Türk, Rusya'nın, hafta sonunda Ukrayna'nın birçok bölgesini etkileyen ve elektrik şebekelerini hedef alan saldırılarını kınamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Sivil Ölümler 12 Bin 162'ye Ulaştı - Son Dakika

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