Rusya, Ukrayna'ya 12 Enerji Saldırısı Düzenledi

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KİEV, 18 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın içinde bulunduğumuz yılda Ukrayna'nın enerji altyapısına düzenlediği 12 saldırıda yaklaşık 1.100 füze fırlattığını söyledi.

Ukrayna'nın devlete ait Ukrinform Haber Ajansı'nın salı günü bildirdiğine göre Kyslytsya, saldırılarda hem seyir hem de balistik füzelerin kullanıldığını belirtti.

Kyslytsya, Rusya'nın cuma günü 94 füze ve 193 insansız hava aracıyla Ukrayna'nın enerji tesislerine yılın en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Devlete ait enerji şirketi Ukrenergo daha önce yaptığı açıklamada ülkenin saldırılar nedeniyle tahminen yaklaşık 9 gigavat üretim kapasitesini kaybettiğini bildirmişti.