Rusya ve İran Dışişleri Bakanları Orta Doğu'daki Durumu Görüştü

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, telefonda görüştüğü İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran tarafının talebi üzerine Lavrov, Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Orta Doğu'daki durumun ele alındığı görüşmede, İranlı Bakan Abdullahiyan, Lavrov'a " İsrail'in, İran'ın Şam Büyükelçiliğine yönelik 1 Nisan'da gerçekleştirdiği saldırıya karşı alınan önlemler" hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, "Bölgede ek gerilimin ve yeni tehlikeli kışkırtıcı eylemlerin Orta Doğu'da gerginliğin artmasına yol açabileceği, bu tür senaryoların önlenmesi ve bunların temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasının Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde öncelikli konu olması gerektiği" vurgulandı.

İki bakan, Gazze Şeridi'nde ateşkesin acilen sağlanması, insani sorunların çözülmesi ve Filistin meselesinin iki devletli çözümüne ilişkin BM kararları doğrultusunda doğrudan müzakerelerin başlatılması için sağlam koşulların oluşturulması gerektiği yönündeki pozisyonu teyit etti.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.