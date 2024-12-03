Rutte: Ukrayna'ya Askeri Destek Artmalı - Son Dakika
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Rutte: Ukrayna'ya Askeri Destek Artmalı

NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna'nın barış süreci için askeri desteğin artırılması gerektiğini vurguladı.

03.12.2024 14:16
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın savaşı sona erdirecek barış sürecinin nasıl olması gerektiği konusunda "daha fazla fikre değil, müzakereler başladığında konumlarını güçlendirmelerine yardımcı olacak daha fazla askeri desteğe ihtiyacı olduğunu" söyledi.

Rutte, Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Toplantının Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın katılımıyla yapılacak ilk oturumunda Orta Doğu'daki kriz ve NATO ile Ürdün arasındaki işbirliği konularının ele alınacağını ifade eden Rutte, çok yakında başkent Amman'da irtibat ofisinin açılacağını belirtti.

Ukrayna'da süren savaşın yanı sıra Rusya'nın NATO ülkelerini hedef alan eylemlerinin de toplantının gündem maddelerinden biri olacağını anlatan Rutte, "Rusya ve Çin bizi korkutmak için fiili sabotajlar, siber saldırılar ve enerji şantajıyla uluslarımızı istikrarsızlaştırmaya çalıştı. Bu eylemlerin hiçbiri bizi Ukrayna'yı desteklemekten ya da kendi savunmamızı güçlendirmekten alıkoymayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Daha az tartışma, daha fazla askeri yardım"

Rutte, savaşın üçüncü kışa girmesiyle Ukrayna'ya mühimmat desteğinin artırılması ihtiyacına işaret ederek, "Ukrayna bir başka kritik döneme giriyor ve Rusya'nın saldırganlığı azalma belirtisi göstermiyor, tam tersine artıyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin söylemlerini ve pervasız eylemlerini arttırıyor." diye konuştu.

Ukrayna'ya desteğin artmasının barış müzakerelerinde Kiev'in pozisyonunun güçlü olmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu kaydeden Rutte, "NATO, Ukrayna'ya ne kadar güçlü destek verirse müzakere masasında elleri o kadar güçlü olur ve Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını o kadar çabuk sona erdirebiliriz." dedi.

Rutte, barışın sağlanması için Ukrayna'nın bazı bölgelerinin geçici olarak Rusya'ya bırakılması hakkında süren tartışmalara ilişkin bir soruya, "İddia ediyorum ki Ukrayna'nın barış sürecinin nasıl olabileceğine dair daha fazla fikre ihtiyacı yok." yanıtını verdi.

Yapılması gereken "en önemli ve gerekli şeyin" Ukrayna'ya askeri yardımların arttırılarak sürdürülmesi olduğunu vurgulayan Rutte, "Daha fazla askeri yardım ve barış sürecinin nasıl olacağı konusunda daha az tartışma yapalım derim." diye konuştu.

Rutte, Ukrayna'nın Moskova'nın lehine bir barış anlaşması imzalamaya zorlanması halinde sadece Avrupa'nın değil ABD'nin de Çin, İran ve Kuzey Kore'den gelecek "tehditle" karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

Orta Doğu ve Gürcistan

Rutte, Orta Doğu'daki son gelişmelerden "büyük endişe duyduklarını" aktararak, "Müttefiklerin günden güne krizi yönetmeye çalıştıklarını biliyorum ve elbette bu konuda birlikte istişare ediyoruz." dedi.

Gürcistan'da hükümetin Avrupa Birliği (AB) katılım müzakerelerini 2028'in sonuna kadar askıya alma kararının ardından başlayan protestolara ilişkin soruyu da yanıtlayan Rutte, "Hükümeti barış ve istikrarı teşvik etmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyorum ve bunun tüm Gürcülerin menfaatine olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Rutte, "Şu anda gördüğüm kadarıyla tüm müttefikler Gürcistan'da demokrasiyi baltalayacak ya da demokrasiyi ortadan kaldıracak her türlü eylemin aynı zamanda daha fazla AB ve NATO entegrasyonundan uzaklaşmasına da yol açacağını açıkça ifade ediyorlar. Gürcistan hükümetini birkaç yıl önce karar verdikleri yolda kalmaya ve yörüngeden çıkmamaya çağırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, barış süreci, Politika, Güvenlik, Savunma, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rutte: Ukrayna'ya Askeri Destek Artmalı - Son Dakika

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