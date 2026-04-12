Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı

12.04.2026 09:39  Güncelleme: 09:41
Erzurum’da akaryakıt istasyonunda çalışan Doğuş Güngör, rüzgar nedeniyle direğe dolanan Türk bayrağını düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken, Güngör yaptığı hareketi “Bu bir vatan meselesi” sözleriyle anlattı.

RÜZGAR BAYRAĞI DOLAŞTIRDI, O TEREDDÜT ETMEDİ

Olay, Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Bahçedeki Türk bayrağının rüzgar nedeniyle direğe dolandığını fark eden Doğuş Güngör, hiç düşünmeden harekete geçti. Arkadaşlarıyla oturduğu sırada durumu gören Güngör, 15 metre yüksekliğindeki direğe tırmanarak bayrağı düzeltti.

Yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda beğeni aldı.

“BU BİR VATAN MESELESİ”

Evli ve bir çocuk babası olan Güngör, yaptığı hareketin ilgi çekmek için olmadığını vurgulayarak, “Ben bir Türk evladıyım. Bu bayrağı şehitlerimizin kanıyla kazandık. Dalgalandırmak bizim görevimizdi. Mecburen tırmandım ve düzelttim” dedi.

Bayrağın kirli, yırtık ya da kırışık olamayacağını belirten Güngör, “Bu bir vatan meselesi, bu bir bayrak meselesi. Bu bayrak dalgalanmalı. Gelecek nesillere de örnek olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerin paylaşılmasının ardından çok sayıda kişi Doğuş Güngör’e destek mesajları gönderdi. Tanıyanlarının da kendisini aradığını belirten Güngör, gördüğü ilgiden habersiz olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
