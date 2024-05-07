Saadet-Gelecek Partileri Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, öğretmen atamaları ve mülakatların kaldırılmamasını eleştirdi

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(ANKARA)- Saadet- Gelecek Partileri Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, "Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın 5 Eylül 2023 tarihinde bir açıklaması var; şu anda 68 bin öğretmen açığımız var diyor. O zaman neden 20 bin öğretmen alımı açıklandı? Onu da sayın Milli Eğitim Bakanı bir cümleyle ifade etti; 'Yaşanan ekonomik krizden kaynaklı olarak Hazine ve Maliye Bakanımızla ancak bu sayıda uzlaşabildik' dedi. Sizin ülkeyi yönetememenizin bir sonucu olarak oluşan ekonomik krizin faturasını gençlere mi ödeteceksiniz" dedi.

Saadet – Gelecek Partileri Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, TBMM'de öğretmen atamaları ve mülakatların kaldırılmamasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Şahin, şunları söyledi:

"Bizim uzun süredir iktidara bir uyarımız vardı. Öğretmen atamalarıyla ilgili 'dağ fare doğurmasın' diyorduk ama bugün Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamasına baktığımızda üzülerek görüyoruz ki maalesef dağ fare doğurdu. Öğretmen ataması için 20 bin kişilik bir kontenjan açıklandı. Biz Gelecek Partisi olarak bu kontenjana açıkça itiraz ediyoruz. 20 bin sayısını yeterli bulmuyoruz, bunu ihtiyacı karşılamayacak bir sayı olarak görüyoruz. Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın 5 Eylül 2023 tarihinde bir açıklaması var; şu anda 68 bin öğretmen açığımız var diyor. Yani şu anda devletimizin ihtiyacı olan öğretmen sayısı 68 bin. O zaman neden 20 bin öğretmen alımı açıklandı? Onu da sayın Milli Eğitim Bakanı bir cümleyle ifade etti; 'Yaşanan ekonomik krizden kaynaklı olarak Hazine ve Maliye Bakanımızla ancak bu sayıda uzlaşabildik' dedi. Sizin ülkeyi yönetememenizin bir sonucu olarak oluşan ekonomik krizin faturasını gençlere mi ödeteceksiniz? Gücünüz gençlere mi yetecek? Bir de iyi ki uzlaşmışsınız bu sayıda... Eğer ki uzlaşamasaydınız bu sayı kaç olacaktı onu da çok merak ediyorum. Bizim talebimiz bu sayı gözden geçirilmelidir.

"GENÇLERLE İNATLAŞTIĞINIZI GÖRÜYORUZ"

İkinci itirazımız mülakat uygulamasının devam etmesine. Sayın Cumhurbaşkanımızın genel seçimlerden önce mülakatların kaldırılacağı yönünde bir taahhüdü olmuştu. Gençlerimize seçim öncesi bir söz verdiniz. Biz isterdik ki seçime kadar değil seçimden sonra da bu sözlerin tutulmasını isterdik. Sayın Cumhurbaşkanı 'milletle inatlaşmayacağız' demişti ama gençlerle inatlaştığınızı görüyoruz. Mülakatlarla ilgili üç itirazımız var. Birincisi; öznel değerlendirmelerden kaynaklanan haksız sonuçlar. İkincisi; torpile dayalı kayırmacılık. Üçüncüsü de anlık strese bağlı gerçekçi olmayan sonuçlar. Bu üç nedenle itiraz ediyoruz. Sayın Milli Eğitim Bakanı kayırmacılık olmayacağını söylüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'nda 98 puan almış kişiler 38 kişi elenmiş. İşte torpil düzeninin en bariz örneği.

"TORPİL MESAJLARI GÖRÜRSEK DÜNYAYI BAŞINIZA YIKARIZ"

Eğer ki Milli Eğitim Bakanı bir gün öğretmenler odasında oturmuş, oranın havasını solumuş olsaydı Türkiye bugün bu sorunu, bu inadı yaşamıyor olurdu. Madem ki gençlerimiz ısrarla mülakata sokulmaya çalışılıyor ben de Sayın Cumhurbaşkanı'na bir çağrıda bulunuyorum; Milli Eğitim Bakanını 45 dakikalık bir mülakata sokun bakalım öğretmenlik mesleğiyle ilgili ortaya ne sonuç çıkacak? Sözlü sınava alınacakları tarih 11 Haziran...Sözlü sınavların başlangıcı 1 Temmuz. Arkadaşlar, bu gençler yeni sınava mı hazırlanacak yoksa mülakat sonucunu mu bekleyecek? Mülakatta elenen gençlerimiz ne olacak? Bu çelişkiyi de Milli Eğitim Bakanı'na soruyoruz. Gençlerimize bu psikolojiyi yaşatmaya hakkınız yok. Buradan uyarıyoruz; ortada dolaşan referans mektuplarını, bakanların, bakan yardımcılarının, milletvekillerinin telefonlarına düşen torpille, kayırmacılıkla ilgili mesajlarını gördüğümüzde gençlerimiz için dünyayı başınıza yıkarız."