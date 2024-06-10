Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nın açılışını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nın açılışını kutladı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Musabeyli Korusu Mesire Alanı\'nın açılışını kutladı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nın hizmete açılması dolayısıyla Edirne Valisi Yunus Sezer ve emeği geçenlere teşekkür etti. Tekin, Edirne'nin en büyük mesire alanının düzenlenerek halkın istifadesine sunulduğunu belirtti. Ayrıca, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nin büyütülmesi ve geliştirilmesi konusunda yeni adımların atılması gerektiğini vurguladı.

10.06.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nın hizmete açılması dolayısıyla Edirne Valisi Yunus Sezer ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'nin en büyük mesire alanının düzenlenerek halkın istifadesine sunulduğunu belirtti.

Vatandaşların piknik üniteleri, spor ve diğer aktivite alanları ile güzel bir mekana kavuştuğunu ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Göreve geldiği günden beri şehrimizin imarı noktasında çok büyük gayret gösteren Valimize teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Osmanlı payitahtı, şehirler sultanı ve sultanlar şehri Edirnemiz her şeyin en iyisine layık. Sağlıktan eğitime, turizmden ekonomiye ve sanayiye kadar yapılması gereken çok şey var. Uzun zamandır konuşulan projeler tek tek ele alınır ve yapılır oldu. İpsala, Keşan ve Uzunköprü Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili önemli adımların atıldığını biliyoruz."

Tekin, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nin büyütülmesi ve geliştirilmesi konusunda yeni adımların atılması gerektiğini belirtti.

Jandarma TCDD görevlilerini bilgilendirdi

Edirne'de jandarma TCDD görevlilerini bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Hemzemin geçitlerde trafik güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek trafik kazalarının asgari seviyeye indirilmesi maksadıyla, Edirne Kapıkule ile Kırklareli Pehlivanköy arasında yolcu taşımacılığı yapan TCDD'ye ait trenin kontrollü ve kontrolsüz hemzemin geçitleri denetlendi.

Tespit edilen hususlar ilgili kurum görevlileri bilgilendirildi.

Jandarmadan öğrencilere bilgilendirdi

Edirne'de jandarma ekipleri öğrencilere bilgilendirmede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerin çocukları bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Enez Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı köy okullarında çocukların suça sürüklenmemesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, 112 ihbar hattının doğru kullanılması ve jandarmanın görevleri konusunda bilgi verdi.

Eğitimin ardından çocuklara jandarma çocuk dergisi hediye edildi.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Yunus Sezer, Sinan Tekin, Edirne, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nın açılışını kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:13:18. #1.11#
SON DAKİKA: Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nın açılışını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement