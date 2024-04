Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

Güncel

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Karamollaoğlu, " Türkiye'mizin yarınlarını inşa edecek olan umudumuz, gözümüzün nuru çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

"Emperyalizme karşı savaşta Milli Mücadele'nin karargahı haline gelen TBMM'nin 104. kuruluş yıl dönümünü ve Türkiye'mizin yarınlarını inşa edecek olan umudumuz, gözümüzün nuru çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyorum. Bizler ülkemizin ve bölgemizin daha huzurlu yarınları için çalışacak; yavrularımız ve Gazzeli mazlumlar başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki çocuklar için 'Yeni bir dünyayı' kurmak için hep beraber mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle İsrail'in soykırımı ve vahşeti altında can veren yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyor; minik bedenleri ile zulme direnen gözü yaşlı çocuklara her daim yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum."