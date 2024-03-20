Saadet Partisi İBB Adayı Aydın: İstanbul\'dan Vazgeçmeyeceğiz

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Birol Aydın, Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum'un Fikirtepe'de Emlak Konut'un kentsel dönüşüm projesine asılan pankartının kaldırılmasına ilişkin "Dün İstanbul Fikirtepe'de Sayın Kurum'un posteri vardı. Kentsel dönüşüm. O büyük devasa beton yığınları üzerinde. Onun yerini değiştirmişler. Başka bir alana almışlar. Murat Kurum Bey, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tabelasıyla yan yana gelmemek istemiş. Ne yardan geçiyorlar, ne serden geçiyorlar ama biz İstanbul'dan vazgeçmeyeceğiz. Onlar nelerden vazgeçerlerse geçecekler" dedi.
Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ramazan Boyalık, İstanbul Kadın Kollar Başkanı Zeynep Şule Rıdvanoğlu ile birlikte bugün Bakırköy'de esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti. Yurttaşlara kırmızı karanfil dağıtan Aydın, şöyle konuştu:
"İSTANBUL'A VE İSTANBULLUYA KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN OLMAMASI İÇİN BİR ANLAYIŞ DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ VAR"
"Hava şartları ne olursa olsun insanımıza kalan bu süre içerisinde de dokunmaya, ulaşmaya çalışıyoruz. Çok gayri adil bir seçim geçiriyoruz. Eşitsiz şartlarda seçim geçiriyoruz. Biz de kadın kollarımız, gençlik kollarımız, teşkilat mensuplarımızla çok yoğun bir tempo içerisindeyiz. Gelecek 5 yıl İstanbul için önemli. İstanbul'a karşı bugüne kadar işlenen çok ağır suçlar var, ihanetler var. Bu ihanetleri, ihanet yapanların, bu suçları, suçları işleyenlerin yanına bırakmamak, tekrar İstanbul'a ve İstanbulluya karşı işlenen suçların olmaması için bir anlayış değişikliğine İstanbul'da ihtiyaç var. Bu çabayı bu gayreti gösteriyoruz.
"BİZ İSTANBUL'DAN VAZGEÇMEYECEĞİZ, ONLAR NELERDEN VAZGEÇERLERSE GEÇECEKLER"
Dün İstanbul Fikirtepe'de Sayın Kurum'un posteri vardı. Kentsel dönüşüm. O büyük devasa beton yığınları üzerinde. Onun yerini değiştirmişler. Başka bir alana almışlar. Murat Kurum Bey, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tabelasıyla yan yana gelmemek istememiş. Ne yardan geçiyorlar, ne serden geçiyorlar ama biz İstanbul'dan vazgeçmeyeceğiz. Onlar nelerden vazgeçerlerse geçecekler."
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