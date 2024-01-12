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Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın Annesi Döndü Kasap Toprağa Verildi - Son Dakika
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Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın Annesi Döndü Kasap Toprağa Verildi

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın annesi Döndü Kasap, hayatını kaybetti. Ulu Cami'de düzenlenen cenaze merasimi sonrasında Döndü Kasap, Evliya Çelebi Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye birçok siyasi temsilci ve vatandaş katıldı.

12.01.2024 - 20:46,
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SAADET Partisi Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın hayatını kaybeden annesi Döndü Kasap (87), Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Saadet Partisi Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın annesi Döndü Kasap hayatını kaybetti. Döndü Kasap için Ulu Cami'de bir cenaze merasimi düzenlendi. Cenazede Kütahya Valisi Musa Işın'ın yanı sıra AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Saadet Partisi Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, siyasi parti temsilcileri, Kasap ailesi yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü İrfan Açık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Döndü Kasap'ın cenazesi Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap\'ın Annesi Döndü Kasap Toprağa Verildi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın Annesi Döndü Kasap Toprağa Verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın Annesi Döndü Kasap Toprağa Verildi - Son Dakika
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