Saadet Partisi'nden Yeni Kanun Değerlendirmesi - Son Dakika
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Saadet Partisi'nden Yeni Kanun Değerlendirmesi

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Abdurrahman Ergin, yeni kanunun toplumsal huzur için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Abdurrahman Ergin, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ergin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de önemli bir eşiğin aşıldığını belirtti.

Kanunun TBMM Genel Kurulu'nda 467 oyla yasalaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını, Türkiye'ye ve millete hayırlara vesile olmasını dileyen Ergin, "Öncelikle bu kanunun kabulü yönünde irade ortaya koyan Saadet Partisi milletvekillerimize ve süreç boyunca Türkiye'nin huzuru ve toplumsal barış için sorumluluk üstlenen Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arıkan'a teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde, farklı siyasi partilerden 'kabul' oyu vererek bu sürecin Meclis zemininde ilerlemesine katkı sunan milletvekillerine ve sürecin olumlu sonuçlanması için gayret gösteren siyasi parti genel başkanlarına da teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergin, farklı siyasi görüşlere sahip insanların aynı mesele üzerinde farklı düşünmesinin demokrasinin gereği olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ancak mesele, insan hayatı, toplumsal huzur, kardeşlik ve Türkiye'nin geleceği olduğunda ortak bir zeminde buluşabilmek, siyasetin en büyük sorumluluklarından biridir. Bu nedenle bugün kabul edilen yasayı bir son değil, daha büyük bir sorumluluğun başlangıcı olarak görüyoruz. Artık çocuklarımızın geleceğini, geçmişin acılarına mahkum etmemeliyiz. Bir evladımızın daha toprağa düşmemesi, annelerin bir daha evlat acısı yaşamaması, gençlerimizin silahların değil eğitimin ve üretimin peşinden gitmesi için önümüzdeki bu imkanı değerlendirmek zorundayız. Bunun yolu da birbirimizi düşmanlaştırmaktan değil, istişareden, sağduyudan, samimi diyalogdan ve ortak akıldan geçmektedir. Bugün Meclis'te ortaya çıkan iradeyi daha geniş bir toplumsal mutabakata dönüştürmek hepimizin sorumluluğudur. Türkiye'nin artık yeni bir dili büyütmeye ihtiyacı vardır. Saadet Partisi olarak bu anlayışın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çerçeve Yasa'nın ülkemize, milletimize ve bütün halklarımıza hayırlı olmasını diliyor, bu süreçte sorumluluk üstlenen tüm siyasi aktörlere teşekkür ediyorum. Barışın, adaletin ve kardeşliğin yolu açık olsun."

Kaynak: AA

Güncel, Sp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi'nden Yeni Kanun Değerlendirmesi - Son Dakika

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