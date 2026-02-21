Davutoğlu'ndan Siyasi Birlik Çağrısı

(İSTANBUL) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu İslam ülkelerinin gelir adaletinin en bozuk olduğu, şeffaflığın olmadığı, en çok uyuşturucu tüketilen, en çok bahis ve kumar oynanan bir coğrafya haline geldiğini ifade ederek, "Bütün bunların karşısında siyasi görüşlerimizi bir kenara koyarak, hep birlikte omuz omuza vermek ve en gür bir sesle önce siyasiler olarak kendimiz topluma, sonra ülke olarak kendimiz İslam alemine, sonra da İslam aleminin insanlığa güzel bir örnek olması için çaba sarfetmeliyiz" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi'nin Geleneksel İstanbul İftarı, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın ev sahipliğinde Yenikapı'daki Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. İftara CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ve davetliler katıldı.

İftarda söz alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Çoktandır özlediğimiz bir tablo bugün bu masada Türk milletinin önüne sunulmuş durumda. Bu daveti reddetmeyerek bir masa etrafında buluşan bütün genel başkanlara teşekkür etmek istiyorum. Bu tabloya ihtiyaç var arkadaşlar. Bu geleneğin mimarı, önümüzdeki cuma günü vefatının 15'inci senesini idrak edeceğimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamıza da rahmet ve minnetlerimi ifade etmek istiyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Onun irfanı, onun kararlılığı, onun mücadele azmi olmasaydı bu sofralar kurulamazdı" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Ramazan paylaşma ayıdır ama ramazan aynı zamanda muhasebe ayıdır. Bir yıl içinde neler yaşadığımızın, bir yıl sonra neler yapmamız gerektiğinin istişare ayıdır. Dünya büyük bir sistemik depremin içinden geçiyor. İslam dünyası bir ateş çemberinin etrafına sarılmış. Ülkemiz, tam da bu coğrafyanın merkezinde. Geçtiğimiz bir yıl içinde Gazze soykırımı tırmandı, tırmandı. Bir Barış Kurulu toplandı. Sözde Barış Kurulu'nun tablosuna, resmine baktığımızda, İslam dünyası liderlerinin bu kuruluşa giderken 'eğer soykırımcı İsrail orada varsa, bizim orada yerimiz yok' demesini beklerdik, denmedi. Aynı günlerde ABD'nin İsrail Büyükelçisi, dünyanın gözünün içine baka baka aynen şu sözleri söyledi: 'İsrail'in Tevrat'ın vadettiği Nil'den Fırat'a uzanan toprakları işgal etme hakkı vardır ve keşke bunu yapsalardı.'"

Siyasi parti liderlerine İsrail çağrısı

Burada bulunan iktidar ve muhalefet partilerinin genel başkanlarına ve vekillerine sesleniyorum. ABD'in İsrail'deki bu haddini bilmez, bu küstah, bu emperyalist büyükelçisine cevap verme vaktidir. Önümüzdeki hafta TBMM açıldığında, bütün partilerin ortak önergesiyle ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin Türkiye topraklarına da göz diktiği bu açıklaması karşısında bütün partiler tek bir sesle, gür bir sesle TBMM'den, gazi Meclis'ten haykırmalıdır. 'Filistin bir bütün olarak Filistinlilere aittir. Nil'den Fırat'a ulaşan coğrafya hem bizim topraklarımız, vatanımız hem de tarihi mirasımızdır. Buraya uzanan her kolu kırmaya kararlıyız' diye gazi Meclisimizden ses vermelidirler. Bütün genel başkanları böyle bir inisiyatif almaya çağırıyorum. Geçtiğimiz yıl içinde İsrail Hava Kuvvetleri, İran'a, Yemen'e, Lübnan'a, Suriye'ye saldırdı. Maalesef durdurulamadı. Ödül olarak da Trump'ın sözde Barış Kurulu'na davet edildi. Yine Rohingya davası Uluslararası Adalet Divanı'nda görülüyor. Mustafa Elitaş'a Rohingya davasına müdahil olmaları çağrısında bulunuyorum. Türkiye bu davanın öncüsü olmalıdır. Türkiye, İslam alemine uzanan her elin, her sesin karşısında gür bir ses ve gür bir bilek olmalıdır.

Doğu Türkistan'da, Somali'de, Sudan'da İslam coğrafyası parçalanırken diğer taraftan da açık yüreklilikle şu itirafta bulunmak zorundayız. İslamın öngördüğü bütün değerler, başta bu iftar sofrasına adını veren adalet olmak üzere, maalesef İslam ülkelerinde bugün yaşanmıyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu İslam ülkeleri gelir adaletinin en bozuk olduğu, şeffaflığın olmadığı, en çok uyuşturucu tüketilen, en çok bahis ve kumar oyunlarının oynandığı bir coğrafya haline geldi. Özetle dinimiz bize ne emrediyorsa, peygamberimiz sünnetiyle bize neyi göstermişse ondan kopmuşsak, biz rahat bir ramazan iftarı yapıp, sahurda görevimizi yaptığımız edasıyla uyanamayız. Bütün bunların karşısında siyasi görüşlerimizi bir kenara koyarak, hep birlikte omuz omuza vermek ve en gür bir sesle önce siyasiler olarak kendimiz topluma güzel örnek olmak, sonra ülke olarak kendimiz İslam alemine güzel örnek olmak, sonra da İslam aleminin insanlığa güzel bir örnek olması için çaba sarfetmeliyiz. Allah, Müslümanların emin olarak görüldüğü, Müslümanların vicdanlı, ahlaklı olarak görüldüğü, İslam aleminin bir örneklik teşkil ettiği günleri görmeyi bize nasip eylesin."