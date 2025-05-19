Saadet Partisi ve DEM Parti Görüşmesi

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmeye, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya ile Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç da katıldı.

"Komisyon kurulmasını tavsiye ediyoruz ancak detaylarıyla ilgili kararı Meclis'in vermesini önemsiyoruz"

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, görüşmeye ilişkin bir prensip kararı alındığını belirterek, "Bütün partiler yazılı olarak açıklama yapacak. Biz de birazdan bir metin hazırlayıp sizlerle paylaşacağız" ifadesini kullandı.

Arıkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de bir komisyon kurulması yönündeki önerisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Arıkan, sürecin Meclis'e taşınmasının önemine dikkati çekerek, "Biz en başından beri bu sürecin Meclis'e getirilmesini ve Meclis'teki partilerin çözümün bir parçası olmasını savunuyorduk. Sayın Bahçeli de bu yönde bir çağrıda bulundu. Meclis'in bu kararı almasını ve bir komisyon oluşturmasını önemli buluyorum. Komisyon kurulmasını tavsiye ediyoruz ancak detaylarıyla ilgili kararı Meclis'in vermesini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.