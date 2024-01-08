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Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı - Son Dakika
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Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı

Sabancı Vakfı, 8. Kısa Film Yarışması'nın jüri üyelerini açıkladı. Yarışmanın jürisinde film eleştirmeni Alin Taşçıyan, oyuncular Salih Bademci ve Tilbe Saran, yapımcı ve yönetmen Jamillah Van Der Lust Hulst ile senaryo danışmanı Suzanne Pradel yer alıyor. Yarışmanın Sosyal Etki Jürisi'nde ise Gazeteci Nilay Örnek, Mimar Özgül Öztürk ve Kokopelli Şehirde kurucularından Yasemin Kırkağaçoğlu bulunuyor. Ödül töreni 17 Ocak'ta Sabancı Center'da gerçekleşecek.

Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması\'nın jüri üyeleri açıklandı
08.01.2024 - 11:52,
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Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 50. yaşına giren Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara sinema yoluyla dikkati çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın dereceye giren filmlerini belirleyecek jüri üyeleri açıklandı.

Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması'nın jürisinde, Türkiye'den film eleştirmeni Alin Taşçıyan, başarılı oyuncular Salih Bademci ve Tilbe Saran, dünya sinemasından yapımcı ve yönetmen Jamillah Van Der Lust Hulst ile yaratıcı yapımcı, senaryo danışmanı Suzanne Pradel yer alıyor. Yarışmanın Sosyal Etki Jürisi'nde ise Gazeteci Nilay Örnek, Mimar Özgül Öztürk ve Kokopelli Şehirde kurucularından Yasemin Kırkağaçoğlu bulunuyor.

Türkiye'den ve uluslararası alandan önemli isimleri bir araya getiren Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması'nın bu seneki kanaat önderi ise Dünya Bankası Grubu (WBG) Connect4Climate (C4C) Küresel Ortaklık Programı'nın Yöneticisi Giulia Camilla Braga oldu.

Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması, gezegeni tehdit eden su krizinin önemine vurgu yapmak ve insanlığı bekleyen sorunlara ayna tutmak amacıyla "Su Krizi" teması ve "Kısacası Susuzluk Çekiyoruz" sloganı ile gerçekleşiyor. Jüri üyelerinin seçimleriyle dereceye giren filmlerin açıklanacağı ödül töreni ise 17 Ocak Çarşamba akşamı Sabancı Center'da düzenlenecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı - Son Dakika
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