Safedi: Suriye'de Tarihi Anlar Yaşanıyor

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye'de yaşanan gelişmeleri "tarihi anlar" olarak nitelendirerek, ülke halkının tercihlerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Safedi, X hesabından yaptığı açıklamada, 61 yıllık Baas rejiminin düştüğü Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Suriye'de "tarihi anların" yaşandığını belirten Safedi, "Bu kardeş halkın, Suriyelilerin geleceğini inşa edecek tarihi başarıya imza atması için hepimizin onların yanında yer alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin istikrar ve egemenliğinin yanı sıra ülkedeki tüm kesimlerin haklarının korunmasının gerekliliğine dikkati çeken Safedi, Ürdün'de gerçekleşen toplantının da Suriye halkının irade ve tercihlerine saygı gösterilmesinin teyidi olduğunu kaydetti.

Ürdün'ün Akabe şehrinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılımıyla Suriye'deki gelişmelerin görüşüldüğü, dışişleri bakanları toplantısı düzenlenmişti. Toplantıya Ürdün, ABD, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan ve Mısır dışişleri bakanları ile AB ve BM temsilcileri katılmıştı.