Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobil devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobil devrildi, sürücü yaralandı

Karabük\'ün Safranbolu ilçesinde otomobil devrildi, sürücü yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Z.M.O. idaresindeki bir otomobil, kontrolden çıkarak bariyere ve yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

22.04.2024 23:48
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Z.M.O. idaresindeki 35 JZE 23 plakalı otomobil, Karabük-Safranbolu kara yolu Kireçkuyusu mevkisinde kontrolden çıkarak önce bariyere ardından yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi.

Kazada sürücü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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