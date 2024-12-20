Safranbolu'da Yılbaşı Panayırı İçin Hazırlıklar Tamamlanıyor - Son Dakika
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Safranbolu'da Yılbaşı Panayırı İçin Hazırlıklar Tamamlanıyor

Safranbolu\'da Yılbaşı Panayırı İçin Hazırlıklar Tamamlanıyor

Safranbolu Belediyesi, ikincisi düzenlenecek Yılbaşı Panayırı için hazırlıklarını sürdürüyor. 20 panayır evi tarihi çarşı han arkasında yer alırken, uluslararası turların da ilgisini çekerek turist akışının artması hedefleniyor.

20.12.2024 17:28  Güncelleme: 17:44
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(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi, bu yıl ikincisi düzenlenecek Yılbaşı Panayırı için hazırlıklarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü Ahşap ve Mobilya Atölyesi tarafından üretilen 20 panayır evi, tarihi çarşı han arkasında yerini aldı. Kış şartlarına uygun olarak tasarlanan evler, Safranbolu'nun tarihi dokusuna uygun şekilde hazırlandı.

Safranbolu Belediyesi, Yılbaşı Panayırı için hazırlıklarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü Ahşap ve Mobilya Atölyesi tarafından üretilen 20 panayır evi, tarihi çarşı han arkasında yerini aldı. Her biri 3,5 metrekarelik iç alana sahip panayır evleri, 4 tarafı kapalı ve önlerinde 80 cm genişliğinde açılır tezgah bulunduruyor. Safranbolu Belediyesi'nin kendi üretimi olan panayır evleri, esnafların kış mevsiminde rahat bir şekilde satış yapmalarına olanak tanırken, tarihi dokuya uyumuyla da dikkat çekti.

Yılbaşı Panayırı'nın ikincisi için geri sayım başladı

Öte yandan, uluslararası turlar da rotasını Yılbaşı Panayırı'na çevirdi. Uluslararası turların program çizelgesinde yer vermesi ile birlikte Safranbolu'ya olan turist akışının artması hedefleniyor.

Yılbaşı Panayırı, 25-31 Aralık günleri arasında Safranbolu'nun geleneksel ürünleri ile yılbaşına özel hediyelik eşyaları ziyaretçilerle buluşturacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Safranbolu'da Yılbaşı Panayırı İçin Hazırlıklar Tamamlanıyor - Son Dakika

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