Safranbolu Halk Eğitim Merkezi, Gazze'deki Filistinli Çocuklar ve Kadınlar İçin Kıyafet ve Maske Dikiyor - Son Dakika
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Safranbolu Halk Eğitim Merkezi, Gazze'deki Filistinli Çocuklar ve Kadınlar İçin Kıyafet ve Maske Dikiyor

Safranbolu Halk Eğitim Merkezi, Gazze\'deki Filistinli Çocuklar ve Kadınlar İçin Kıyafet ve Maske Dikiyor

Safranbolu Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'deki Filistinli çocuklar ve kadınlar için giysi ve maske dikme çalışmaları yapıyor. Kahramanmaraş depreminden etkilenenlere yapılan benzer çalışmanın Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirildiği belirtilirken, polar içlik, iç çamaşırı, yeni doğan seti, eşofman takımı, maske ve battaniye üretildiği ifade edildi. Ürünler, Mersin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

16.02.2024 13:33  Güncelleme: 13:35
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Safranbolu Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin, İsrail'in saldırdığı Gazze'deki Filistinli çocuklar ve kadınlar için diktiği kıyafet ve maskeler bölgeye ulaştırılacak.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Safranbolu Halk Eğitim Merkezi'nde İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de bulunanlar için giysi ve maske dikildiği belirtildi.

Açıklamada, daha önce Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin yaralarının sarılması için yürütülen dikim çalışmalarının benzerinin, Gazze'deki çocuklara ve kadınlara yönelik gerçekleştirildiği bildirildi.

Çalışma kapsamında, polar içlik, iç çamaşırı, yeni doğan seti, eşofman takımı, maske ve battaniye üretildiği vurgulanan açıklamada, "Usta öğreticilerimiz tarafından tasarımları yapılan ve Halk Eğitim Merkezimizdeki kursiyerler tarafından dikilen 60 parça ürün ve 60 bin maske paketleme işlemlerinin ardından, 30 koli ile toplanma merkezi olan Mersin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne, oradan da Gazze'de saldırı altındaki Filistinlilere ulaştırılacak." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Safranbolu Halk Eğitim Merkezi, Gazze'deki Filistinli Çocuklar ve Kadınlar İçin Kıyafet ve Maske Dikiyor - Son Dakika

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