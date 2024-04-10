Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem acılarını azaltmak için gayret sarf ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem nedeniyle yaşanan acıları azaltmak için gayret sarf ettiklerini söyledi.
Bakan Koca, Ramazan Bayramı dolayısıyla merkez Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'nı ziyaret etti.
Mezarlara karanfil bırakan ve dua okuyan Koca, buradaki vatandaşlarla görüştü, çocuklarla sohbet etti.
Koca, ziyaretin ardından gazetecilere, 6 Şubat 2023'teki deprem felaketini unutmanın söz konusu olmadığını söyledi.
Afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Koca, şöyle konuştu:
"Bayramlar, kaybettiklerimizin acılarını daha fazla hissettiğimiz günler. Acıları içimizde ama umutlarımız hep taze. Deprem nedeniyle yaşadığımız acıları azaltmak için tüm gücümüzle gayret sarf ediyoruz. Dün buradaydık, bugün buradayız, yarın da Hatay'ımızda olacağız. Rabb'im, benzer felaketleri milletimize ve insanlığa göstermesin."
Ziyarette Bakan Koca'ya, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar da eşlik etti.
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Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı koca olduğu öğrenilen 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu kamyonet dereye uçarken, sürücü ve eşi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da bayram namazı için binlerce vatandaş, tarihi Ulu Cami, Emir Sultan Cami ve Yeşil Cami'ye akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gelen vatandaşlar, Ulu Cami'yi tercih etti. Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden gelen vatandaşlar, avluyu ve çevresini tamamen doldurdu.
Van'ın Erciş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. Vanyolu Camisi'nde buluşan vatandaşlar, İlçe Müftüsü Abdullah Bora'nın vaazını dinledi ve bayram namazını kıldı. Namaz sonrası Kaymakam Murat Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ve İlçe Müftüsü Abdullah Bora ile bayramlaşma gerçekleşti. Cami çıkışında ise Kızılay ekipleri cemaate lokum ikram etti.
Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, Orman ve Akalın mahallelerinde bulunan mezarlıkları ziyaret etti. Bayram namazından sonra mezarları başında dua eden vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için bayramlarda ilk işlerini mezarlık ziyareti yapmak olduğunu belirttiler.
Erzurum'da bayram namazı sonrası il protokolü tarihi Ulu Camii'nde kılınan bayram namazının ardında vatandaşlar protokol ile tek tek tokalaşarak bayramlaştı. Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve il protokol mensupları katıldı. Bayram namazı sonrası İl Müftüsü Rüstem Can tarafından yapılan duanın ardından vatandaşlar protokol ile bayramlaştı. Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Ramazan bayramının tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını dileyerek 'Özellikle Filistin'de 3 aydır çok büyük bir zulüm altında ilim ilim inleyen Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını zafere müjde olmasını diliyorum cenabı Allah'tan' dedi. - ERZURUM
Kosova'nın Prizren kentinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camii'ne akın eden yüzlerce Müslüman bayram namazını kıldı. Bayram namazının ardından dualar edildi ve Müslümanlar birbiriyle bayramlaştı. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, bayram namazını kıldığı camide yaptığı açıklamada, Gazze'deki durumun üzüntü verici olduğunu belirtti ve tüm dünyada barışçıl bir Kurban Bayramı diledi.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Değirmendere köyünde vatandaşlar, geleneksel hale gelen bayramlaşma töreninde köy meydanında kuyruk oluşturdu. Köylüler, bayram namazının ardından sıraya girerek birbirleriyle bayramlaşabilmek için meydanda birkaç tur attı. Bu gelenek sayesinde hem birlik ve beraberlik sağlanırken, küs ve dargın olanlar da barışma fırsatı buldu. Köy muhtarı, yıllardan beri süregelen bu geleneği gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirtti.
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