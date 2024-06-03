Sağlık Bakanı Koca: Entübe hastamız kalmadı, tedaviler iyiye gidiyor - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca: Entübe hastamız kalmadı, tedaviler iyiye gidiyor

Sağlık Bakanı Koca: Entübe hastamız kalmadı, tedaviler iyiye gidiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur Devlet Hastanesindeki hastaların diyaliz tedavisi sonrası kaldırıldığı hastanelerdeki durumunu açıkladı. Koca, entübe durumda olan hastanın kalmadığını, 14 hastanın tedavilerinin devam ettiğini ve 16 hastanın taburcu edildiğini belirtti. Ayrıca, tedavileri devam eden hastaların durumlarının iyiye gittiğini ifade etti. Koca, olayın adli ve idari soruşturma süreçlerinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

03.06.2024 18:57
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur Devlet Hastanesindeki hastaların diyaliz tedavisi sonrası kaldırıldığı hastanelerdeki durumuna ilişkin, "Bugün itibarıyla entübe durumda olan hastamız kalmamıştır. 14 hastamızın tedavileri devam etmektedir. 16 hastamız taburcu edilmiştir. Tedavileri devam eden hastalarımızın durumları iyiye gitmektedir." ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 25 Mayıs'ta, 2'si yoğun bakımda yatan 33 hastanın Burdur Devlet Hastanesinde diyaliz tedavisine girdiğini hatırlattı.

Diyaliz seansını bitirip eve nakli sağlanan hastalardan bazılarında baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı gibi şikayetler görülmesi üzerine diyaliz tedavisi alan tüm hastaların hastanede gözetim altına alındığını ifade eden Koca, acil durum değerlendirmeleri yapılarak, 2 yoğun bakım hastası dahil, hastaların 14'ünün entübe halde stabilize edildiğini belirtti.

Hastaların 3'ünün Isparta, 23'ünün Antalya, 6'sının Afyonkarahisar, 1'inin ise Denizli'ye diyaliz ve yoğun bakım ihtiyacıyla nakledildiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Nakledilen tüm hastalarımızın sağlık durumları tarafımdan hassasiyetle takip edilmiştir. Bu süreçte, eşlik eden kronik rahatsızlıklarının da etkisiyle, biri önceden yoğun bakım hastası olan ileri yaşlardaki 3 hastamızı maalesef kaybettik. Bugün itibarıyla entübe durumda olan hastamız kalmamıştır. 14 hastamızın tedavileri devam etmektedir. 16 hastamız taburcu edilmiştir. Tedavileri devam eden hastalarımızın durumları iyiye gitmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan bu üzücü olayın her yönüyle yakından ilgilenmeye devam edeceğim. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma süreçleri devam etmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: Entübe hastamız kalmadı, tedaviler iyiye gidiyor - Son Dakika

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