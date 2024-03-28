Sağlık Bakanı Koca: Lösemi hastalarının yatak talebi gündemde tutuluyor - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca: Lösemi hastalarının yatak talebi gündemde tutuluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, lösemi hastalarının yatak talebine yanıt verilmediği iddialarına ilişkin endişelerini dile getirdi. Koca, Zeytinburnu'nda yapılan ziyaretlerin ardından lösemi hastalarının taleplerini yanıtladı. Ayrıca, malpraktis yasası hakkında da açıklamalarda bulundu ve Zeytinburnu'na 1000 yataklı bir hastane yapılacağını duyurdu.

28.03.2024 18:57
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, lösemi hastalarının yatak talebine yanıt verilmediği iddialarına ilişkin, "Seçim öncesi 2-3 ay lösemi hastalarını gündemde tutmanın maksatlı bir yaklaşım olduğundan endişe ediyorum." dedi.

Koca, Zeytinburnu Millet Camisi'nde kıldığı öğle namazının ardından Millet Çayevi ve Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti.

Burada ders çalışan öğrencilerle bir süre sohbet eden Koca, gençlere meslek tercihlerini sordu, sınavlarda başarılar diledi.

Koca, daha sonra 58. Bulvar Caddesi'ndeki dükkanları gezerek esnafla sohbet etti. Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Koca, kendisine ilgi gösterenlerle de fotoğraf çektirdi.

Ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçen Bakan Koca, burada Başhekim Prof. Dr. Sedat Altın tarafından karşılandı.

Bakan Koca, bir vatandaşın lösemi hastalarının yatak talebi hakkındaki sorusuna, "3 aydır niye sizler bir şekilde bu gündemle meşgul ediliyorsunuz? Niye her defasında seçim öncesi sizler bu şekilde gündemle meşgul ediliyorsunuz? Sizleri istismar etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Hiç kimse kendisini devletten büyük görmesin." şeklinde yanıt verdi.

Kendilerinden lösemi için yatak ve yoğun bakım talebinde bulunulması halinde mevzuat neyse bu çerçevede yanıt verdiklerini belirten Koca, "LÖSEV'e biz 75 yatağı 200'e çıkarırken devamında da 400'e çıkarmayı söylerken çocuklarımızın kemik iliği yatağı ve yoğun bakım, çocuk yoğun bakım talepleri için 'Biz yapmaya hazırız.' dedik. Başkasına tanımadığımız ayrıcalığı tanıdık. Buna rağmen bizden çocuklar için yatak talebi olmadığı halde sizlerin gündemine sokulmasını ve birçok yerde haber ve yazılar yazdırılmasının anlamı nedir? Niye istismar ediliyor?" dedi.

Söz konusu hastanelerde diğer hasta grupları için yatak talebinde bulunulmasının doğru bir şey olup olmadığını soran Koca, şöyle devam etti:

"Ben zaten 120 yatak verdim, 200'e tamamladım. Şu an 200 yatak lösemi hastaları için kullanılmıyor. 28 kemik iliği yatağı var, 52 yoğun bakım var, gerisi servis yatağı. Bizden servis yatağı isteniyor kadın doğum ve diğer hizmetler için. Bizden kemik iliği yatağı ve lösemi hastaları için yoğun bakım yatağı istenmiyor, böyle bir talep de yok. Sizi de lütfen istismar etmesinler. Eğer lösemi hastalarımız için yeni bir yatak talebi olursa bununla ilgili branşlardan da talepte kadın doğum ve benzeri bizden istemesinler. Medyaya söylenen 'Lösemi hastaları için yatak verilmiyor, lösemide başarımız şu kadar niye verilmiyor?' Ben de diyorum ki lösemi hastaları için niye kemik iliği yatağı, yoğun bakım yatağı istemiyorsunuz? Kadın doğum ve benzeri normal hastalar için yatak istiyorsunuz. Eğer normal hastalar için istiyorsan mevzuata tabiisin. Öbüründe de yine mevzuat. Burada da yine 5 yıldan bu yana ayrıcalık tanıyoruz. Seçim öncesi 2-3 ay lösemi hastalarını gündemde tutmanın maksatlı bir yaklaşım olduğundan endişe ediyorum."

Malpraktis (Yanlış Tedavi) Yasası

Başhekim Prof. Dr. Altın ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Koca, beyaz reformla birlikte düzenlenen hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) yasası hakkında, konunun dünyada benzeri olmayan şekliyle Türkiye'de kökten çözüldüğünü, kasıt olmadıkça sağlık çalışanına veya hekime rücu edilme durumunun söz konusu olmadığını söyledi.

Koca, şöyle devam etti:

"1,5 yıldan fazla zaman geçti. Devam eden davalar dahil olmak üzere bugüne kadar hiçbir hekim arkadaşımıza rücu söz konusu olmadı. Kasıt olmadıkça rücu söz konusu olmayacak. Zaten kasıt varlığı mahkeme kararıyla sabitse o durumda cezaevinde olan bir kişiden bahsetmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu anlamda özellikle beyaz reformun en büyük kazanımlarından bir tanesi malpraktis yasası oldu."

Dünyada hekimliğin sigorta şirketiyle avukatlar arasında sıkıştığını belirten Koca, Türkiye'nin uygulamada dünyada örneği bulunmadığını, hekimlerin uygulamadaki başarısını çok iyi bildiklerini ve malpraktis yasasının bu anlamda son derece önemli olduğunu kaydetti.

Kamuoyunda yer alan ve malpraktis yasasından dolayı bir hekimin 39 milyon lira ceza aldığı iddialarını da değerlendiren Koca, "Bilirkişi raporuyla tespit edilen özel sektörde çalışan biriyle ilgili olan bir davadan bahsediyoruz. Kamuda çalışan hiç kimsenin bu anlamda kasıt olmadıkça rücu durumu söz konusu olmayacak. Özel sektör ayrı, kamuyla ilgili güvence sağlanmış durumda. Bu anlamda hiçbir hekim arkadaşımız endişe etmesin." diye konuştu.

Zeytinburnu'na 1000 yataklı hastane

İlçede ciddi bir sağlık kuruluşuna ihtiyaç duyulduğuna değinen Koca, "Arsasını planladığımız, imar durumunu Sayın Başkanımın (Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy) bitirdiği ve projesini de bitirmiş olduğumuz 700 yataklı bir hastaneyi yakında yapım ihalesine çıkıyoruz." dedi.

Zeytinburnu'nun, var olan 300 yataklı hastaneyle birlikte toplam 1000 yataklı eğitim araştırma hastanesine kavuşacağını, bununla ilgili 2026 yılının sonunda bitirmek üzere planlamasını yaptıklarını söyleyen Koca, şunları kaydetti:

"Burada göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisinin önemli olduğunu biliyoruz. Yine göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisinin önde olduğu ama onkoloji, kardiyovasküler??????? cerrahi (KVC) dahil bütün birimleriyle yetkin olan, hastanın bir başka hastaneye sevk edilmediği, şehir hastanesi standartlarında bir hastaneye Zeytinburnu'muz kavuşmuş olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: Lösemi hastalarının yatak talebi gündemde tutuluyor - Son Dakika

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