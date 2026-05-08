Sağlık Bakanı Memişoğlu "1. Uluslararası Sağlık ve Tıp Bilimleri Kongresi"nde konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ne kadar bina yaparsanız yapın, ne kadar maddi geliriniz de olursa olsun eğer beşeri sermayeniz yani insan gücünüz kuvvetli değilse o gelip geçici olur. Bizim en büyük şansımız Türkiye'nin sağlıktaki insan gücünün yani beşeri sermayesinin çok iyi yetişmiş ve adanmış olmasıdır." dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Bitlis Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "1. Uluslararası Sağlık ve Tıp Bilimleri Kongresi"nde konuşan Memişoğlu, burada duygularını ve hedeflerini paylaşmak istediğini söyledi.

Türkiye'nin çevresinde birçok çatışmanın olduğunu, binlerce masum insanın öldürüldüğü bir coğrafyada yaşadıklarını belirten Memişoğlu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu coğrafyada gelişmeyi gösteren bir ülke olduğunu vurguladı.

İnsanlığa iyilik yapan, onları barış içinde yaşamaya teşvik eden inancın ve medeniyetin temsilcileri olduklarını dile getiren Memişoğlu, "Özellikle genç arkadaşlara söylüyorum. Bugün çevremizdeki kötülüğü maalesef görüyorsunuz. İnsanların birbirini öldürdüğü, katlettiği veya kardeşin kardeşe kırdırıldığı bir dünyada biraz materyalist, biraz bencil ve kötülüğün hakim olduğu bir dünyada ve zamanda yaşıyoruz. Siz kötülüğü eleştirebilirsiniz ama kötülük kendi işini yapıyor. Burada sorgulanması en önemli şey biz iyilik medeniyetinin insanları olarak iyilik medeniyetinin temsilcileri olarak ne yapıyoruz sorusudur." diye konuştu.

Daha çok çalışmaları, daha çok üretmeleri, daha kuvvetli olarak birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Maalesef bazen duygusallığımızı, iyi niyetimizi kullanıp birbirimize çatıştırarak bu enerjimizi yok ediyorlar. Bizler farklılıklarını bir araya getirerek onu güçlü hale getirerek dünyayı, üç kıtayı yönetmişiz. Onun için yine farklılıklarımızı bir araya getireceğiz. Onun için gençler sizlerin esas hedefi bu olmalı. Biliyorum ki bugün internet dünyasında, sosyal medyada birçok parametre ile karşılaşıyorsunuz ama şunu unutmayın. Gelip geçici bir dünyadan bahsediyoruz. Sonu olan, sonu belli olan bir dünya hayatından bahsediyoruz. Onun için bu dünyada hoş sedayı nasıl bırakırım diye düşüneceksiniz. Yani şunu ifade etmek istiyorum. İdealizm, adanmışlık. Bunlar esasında hayatın anlamını ifade eder."

"İşinizi iyi yapıyorsanız, bilginiz varsa bu ülkede her türlü işiniz hazır"

İdealizm, adanmışlık, empati veya iyilik tarafının göz ardı edilmeye çalışıldığı bir süreçten geçildiğinin altını çizen Memişoğlu, bu nedenle gençlere ideallerini, adanmışlıklarını ve insanlığa sevgilerini kaybetmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Geçmişe bakıldığında idealizmin en güzel örneklerinin görülebileceğini söyleyen Memişoğlu, "Eğer 21 yaşında idealizmi olmasaydı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedebilir miydi veya 38 yaşında 6 dili olan bir adam Samsun'a çıkıp Mustafa Kemal olabilir miydi? İdealizm böyle bir adanmışlıktır. Onun için bugün burada bir idealizmi görmem sebebiyle çok mutlu oldum. Ahmet Eren başka yere yatırım yapabilir ama burada bir seda bırakayım düşüncesi, bir adanmışlığı var. Üniversite, yurt yapıyor. Bunu neden yapıyor? Esası adanmışlık, idealizm ve mutluluktur. Bazı insanları ismiyle anarsınız. Bazı insanlar çok zengin, sıfat ve makam sahibi olabilir ama kimse onları hatırlamaz." ifadelerini kullandı.

İdeallerini ve adanmışlıklarını kaybetmemeleri için gençlere tavsiyelerde bulunan Memişoğlu, "Eğer elinizden geleni yapıyorsanız, iyi niyetiniz varsa, Allah'tan istemesini de biliyorsanız her halükarda önünüz açılır, her halükarda o idealizmi gerçekleştirirsiniz. Niyetiniz iyi olursa sonucu da iyi olacaktır. İşinizi iyi yapıyorsanız, bilginiz varsa bu ülkede her türlü işiniz hazır. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu idealizmi ve adanmışlığı olan insanların artık söz sahibi olacağı bir dünya olsun istiyoruz. Onun için 'Dünya beşten büyüktür.' diyoruz. Onun için gece gündüz çalışıyoruz. Ben eminim sizler bizden daha iyi olacaksınız. Sizler bizden daha iyi ülkede yaşayacaksınız." dedi.

"Kötülüğü kötülükle sarmayacağız, kötülüğü iyilikle yeneceğiz"

Son 25 yılda sağlık alanında inanılmaz işlerin yapıldığını, çok önemli projelerin ve yatırımların hayata geçirildiğini anlatan Memişoğlu, Bitlis'te 365 olan hasta yatağı sayısını bugün 1065'e çıkardıklarını söyledi.

Herkesin yılda en az 12 kez sağlık hizmeti alabildiği bir sağlık ulaşılabilirliğinin olduğunu ve bunu daha iyi hale getirmeleri gerektiğini anlatan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bedenimize, sağlığımıza dikkat edip sağlıklı kalmamız gerekiyor. Onun için biz ne diyoruz, bağımlılıktan uzak durun, sigara içmeyin, beslenmenize dikkat edin, hareketli olun. Öncelikli olarak sağlıklı kalmanızı istiyoruz. Türkiye sağlık hizmeti sunduğu kadar sağlık teknolojisini de bilgisini de üretebilir insan gücüne sahip. Ne kadar bina yaparsanız yapın, ne kadar maddi geliriniz de olursa olsun eğer beşeri sermayeniz yani insan gücünüz kuvvetli değilse o gelip geçici olur. Bizim en büyük şansımız Türkiye'nin sağlıktaki insan gücünün yani beşeri sermayesinin çok iyi yetişmiş ve adanmış olmasıdır. Onun için bu beşeri sermayenin daha kaliteli ve iyi olması için uğraşıyoruz. Tıp fakülteleri kuruyoruz. Buradaki insanlarımızın, öğrencilerimizin iyi yetişmesini istiyoruz. Onun için öğretim üyeleri ve ana bilim dalı başkanlıkları, kalitesi gelişme aşamasında olan her tıp fakültesi ile işbirliğine hazırız. Sadece tabela koyayım ve tıp fakültesi olsun diye kurulan fakültelerden işbirliği konusunda maalesef iyi örneklerimizin olmadığını ifade etmek istiyorum."

Güçlü olmak için birlikte hareket etmeleri, üretmeleri ve birbirlerine sarılmaları gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sosyal medyaya bakın, herkes birbirini eleştiriyor ama eleştiri olurken yapıcı eleştiri olur. Bilmediğiniz özellikle sosyal medyada nereden geldiği belli olmayan bilgilerle birbirinizi eleştirmeyin. Özellikle genç arkadaşlara söylüyorum çünkü bu eleştiri dezenformasyon ve iftira olabiliyor. Onun için gerçeğini araştırın. Eleştirirken lütfen karşınızdakinin duygularını da hissedin. Önce kendimizi eleştireceğiz. Biz ne yaptık diye soracağız. Sonra başkasını eleştireceğiz. Kötülüğü kötülükle sarmayacağız, kötülüğü iyilikle yeneceğiz, iyilikle saracağız. Ülke, iktidar ve fert olarak da düsturumuz, iyilikle kötülüğü yeneceğiz. Onun için idealizmini ve adanmışlığınızı kaybetmemenizi istiyorum."

"Bitlis'in böyle bir kongreye ev sahipliği yapması bir gurur vesilesi"

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ise bu kongrede tıptan hemşireliğe, çocuk gelişiminden sosyal hizmetlere kadar sağlığın birçok farklı alanını içeren önemli bilimsel çalışmaların değerlendirildiğini belirtti.

Karakaya, "Burada paylaşılacak bilgi ve tecrübelerin yeni işbirliklerine, nitelikli çalışmalara katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Bitlis'in böylesi kapsamlı ve önemli bir kongreye ev sahipliği yapması bizler için ayrı bir gurur vesilesi. Bitlis'imizin ayrı bir vizyonu da üniversitedir. Üniversitemiz şehrimizin dışarıya açılan penceresi konumundadır. Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Turan Bedirhanoğlu da kentin yıllardır tıp fakültesi hayaliyle yaşadığını söyledi.

Bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Bedirhanoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla geçen sene Ağustos'ta ilimizin özlem duyduğu tıp fakültesini Bitlislilerle buluşturduk. Bu yatırım sadece Bitlislilere değil, Muş'a, Siirt'e, Bingöl'e ve bölgeye hizmet edecek. Bu sene alınacak 30 tıp fakültesi öğrencimiz İstanbul Üniversitesi'nde eğitim görecek. İnşallah gençlerimiz Bitlis'te de daha iyi bir eğitim alarak memleketlerine doktor olarak hizmet edecekler." dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da üniversitenin turizm ve sağlık alanlarında bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı hedeflediğini dile getirdi.

Eren Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Ahmet Eren'e plaket takdim eden Memişoğlu, programa katılanlarla fotoğraf çektirdi.

Programa, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, akademisyenler, öğrenciler ve sağlık çalışanları katıldı.