Sağlık Bakanı Memişoğlu, Ambulans Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Ailelerine Başsağlığı Diledi - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Ambulans Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Ailelerine Başsağlığı Diledi

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Ambulans Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Ailelerine Başsağlığı Diledi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'da meydana gelen ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin otopsi işlemlerini kontrol etmek ve ailelerine başsağlığı dilemek üzere ziyaret gerçekleştirdi.

22.12.2024 17:43  Güncelleme: 17:46
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 4 personelin hayatını kaybettiği ambulans helikopter kazasının ardından Muğla'ya geldi. Bakan Memişoğlu ilk olarak Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte kazada ölen 4 kişinin otopsi işlemlerinin yapıldığı Adli Tıp Kurumu Muğla Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileklerini ileten Bakan Memişoğlu, cep telefonu numarasını verip, gece-gündüz kendisine ulaşabileceklerini belirtti.

Öte yandan cenazelerin otopsi işlemleri sonrası tören için Antalya'ya oradan da toprağa verilmek üzerine memleketlerine gönderileceği belirtildi.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/MUĞLA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Memişoğlu, Ambulans Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Ailelerine Başsağlığı Diledi - Son Dakika

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