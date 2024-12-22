Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 4 personelin hayatını kaybettiği ambulans helikopter kazasının ardından Muğla'ya geldi. Bakan Memişoğlu ilk olarak Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte kazada ölen 4 kişinin otopsi işlemlerinin yapıldığı Adli Tıp Kurumu Muğla Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileklerini ileten Bakan Memişoğlu, cep telefonu numarasını verip, gece-gündüz kendisine ulaşabileceklerini belirtti.
Öte yandan cenazelerin otopsi işlemleri sonrası tören için Antalya'ya oradan da toprağa verilmek üzerine memleketlerine gönderileceği belirtildi.
Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/MUĞLA,
Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Memişoğlu, Ambulans Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Ailelerine Başsağlığı Diledi - Son Dakika
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