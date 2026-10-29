Sağlık Bakanı Memişoğlu, Cumhuriyet'in 103. yılında birlik mesajı verdi - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Cumhuriyet'in 103. yılında birlik mesajı verdi

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla NSosyal'den paylaştığı mesajda Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Memişoğlu, Cumhuriyet'i birlik ve beraberlik içinde yarınlara taşıma gayretinde olduklarını belirterek Atatürk'ü ve istiklal kahramanlarını andı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Milli Mücadelemizin zaferle taçlanmasının ardından kurulan Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde daha nice güzel yarınlara taşımanın gayretiyle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, Cumhuriyet'in ilanının 103. yılına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Milli Mücadelemizin zaferle taçlanmasının ardından kurulan Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde daha nice güzel yarınlara taşımanın gayretiyle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: AA
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