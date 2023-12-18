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Sağlık Bakanı: Mısır'dan 102 Gazzeli hasta ve yaralı Türkiye'ye tahliye edilecek - Son Dakika
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Sağlık Bakanı: Mısır'dan 102 Gazzeli hasta ve yaralı Türkiye'ye tahliye edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'dan uçakla getirilecek 102 Gazzeli hasta ve yaralının refakatçileriyle Türkiye'ye tahliye edileceğini duyurdu. Ankara'daki hastanelerde gerekli hazırlıklar tamamlandı.

Sağlık Bakanı: Mısır\'dan 102 Gazzeli hasta ve yaralı Türkiye\'ye tahliye edilecek
18.12.2023 - 16:02,
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'dan uçakla getirilecek 102 Gazzeli hasta ve yaralının refakatçileriyle Türkiye'ye tahliye edileceğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazzeli 102 hasta ve yaralı daha tedavileri için 105 refakatçiyle bugün Mısır'dan ülkemize tahliye ediliyor. Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hazırlıklar tamamlandı. Türkiye yaraları sarmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı: Mısır'dan 102 Gazzeli hasta ve yaralı Türkiye'ye tahliye edilecek - Son Dakika
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