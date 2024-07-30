Sağlık Bakanlığı, Hekimlere ve Hemşirelere Yönelik Şiddeti Kınadı

Güncel

Sağlık Bakanlığı, hekimlere, hemşirelere, hastanelerde görevli tüm personele karşı uygulanan şiddetin asla kabul edilmediğini ve bu konuda kararlılıkla mücadele edileceğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muğla'nın Bodrum ilçesinde görevi başındayken şiddete maruz kalan aile hekimi Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hekimimizin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Hekimlerimize, hemşirelerimize, hastanelerimizde görevli tüm personelimize karşı uygulanan şiddeti asla kabul etmiyoruz. Bu konuda kararlılıkla mücadele edeceğiz."