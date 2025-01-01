Sağlık Bakanlığı'ndan Gözaltılara Tepki - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı'ndan Gözaltılara Tepki

Sağlık Bakanlığı, Dr. Hussam Abu Safiya'nın gözaltına alınmasını kınadı ve serbest bırakılmasını talep etti.

01.01.2025 22:01
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(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı, Gazze Kemal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Hussam Abu Safiya'nın, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmasını kınadı.

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gazze Kemal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Hussam Abu Safiya'nın, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmasına tepki gösterildi.

Paylaşım şu şekilde:

"Gazze Kemal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Hussam Abu Safiya'nın, işgalci İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmasını ve insani şartlara aykırı şekilde tutulmasını şiddetle kınıyoruz.

İnsan sağlığı için fedakarca çalışan bir hekimin, mesleki görevlerini yerine getirme hakkı hiçbir şekilde engellenemez. Dr. Hussam Abu Safiya'nın güvenliği ve hayatı, İsrail makamlarının sorumluluğundadır. Kendisinin insani ve hukuki haklarının korunması ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz.

Uluslararası toplumu, bu tür insan hakları ihlallerine karşı sessiz kalmamaya, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları durdurmak ve uluslararası hukuk kurallarını uygulamak için etkin adımlar atmaya davet ediyoruz. Sağlık çalışanlarına ve insan yaşamına yönelik bu barbarca ihlaller, uluslararası hukukun ve insanlığın ortak değerlerine açık bir tehdittir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı'ndan Gözaltılara Tepki - Son Dakika

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