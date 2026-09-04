Sağlık Bakanlığı sağlık elçisi sayısını açıkladı, 500 bin

SAĞLIK Bakanlığı, 'koruyan sağlık' modeli kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezlerinde yürütülen Sağlıklı Hayat Akademileri (SAHA) ile toplumun sağlık okuryazarlığının artırılması ve sağlıklı hayat kültürünün teşvik edilmesi amacıyla verilen eğitimlerde yaklaşık 500 bin kişinin sağlık elçisi olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çocukluk ve gençlik döneminde kazanılan sağlıklı yaşam alışkanlıkları, bireylerin yaşam boyu sağlığının korunması açısından önemli bir temel oluşturmaktadır. Bu doğrultuda Halk Sağlığı Haftası'nın ikinci gün teması 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' olarak belirlenmiştir. 'Koruyan Sağlık' modeli kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezlerinde yürütülen SAHA ile toplumun sağlık okuryazarlığının artırılması ve sağlıklı hayat kültürünün teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda verilen eğitimlerde yaklaşık 500 bin kişi sağlık elçisi olmuştur. Sağlık elçileri aracılığıyla doğru ve güvenilir sağlık bilgisinin toplumun farklı kesimlerine ulaştırılması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve özellikle çocuklar ile gençlerin sağlığını destekleyen farkındalığın güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Sağlık Elçileri Programı kapsamında, öğrencilerin sağlık konusunda bilinçlenmeleri ve sağlık elçisi olarak yetişmeleri desteklenmektedir. Programın başlangıcından bu yana ülke genelinde toplam 2 bin 862 okulda 878 bin 840 öğrenciye ulaşılmıştır" denildi.

'YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ'

Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde ailelere, çocuklara, ergen ve gençlere eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla kurulan ' Bebek, Çocuk, Genç Akademileri' ile 1,5 yılda yaklaşık 1 milyon kişiye eğitim verildiği belirtilerek, "Akademilerle sağlıklı büyüme ve gelişimin desteklenmesi, ailelerin çocuk sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının erken yaşlardan itibaren kazandırılması hedeflenmektedir. Bebek Akademisinde anne-baba adayları, anne-babalar ve aile büyüklerine psikolojik destek, aile bireylerinin rolleri, ebeveynlik, bebek bakımı, beslenme ve bağışıklama gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Bu kapsamda 2025 yılı eylül ayından itibaren 139 bin 717 kişi eğitim almıştır. Çocuk Akademisinde ebeveynlerle birlikte 2-9 yaş aralığındaki çocuklara gelişim basamakları, oyun ve kitap seçimi, tuvalet ve uyku eğitimi, sağlıklı beslenme, diş sağlığı, düzenli muayene ve takipler ile okul öncesi aşılar hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. 2025 yılı kasım ayından itibaren anne-babalar, 2-9 yaş aralığındaki çocuklar ve aile büyüklerinden oluşan 422 bin 965 kişiye eğitim verilmiştir" ifadelerini yer aldı.

Genç Akademisi'nde ise ergen ve gençlere düzenli sağlık kontrolleri, ergenlik döneminde yaşanan ruhsal ve fiziksel değişimler, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, teknoloji kullanımı, stresle baş etmek, ergenlik dönemi aşıları ve zararlı alışkanlıklardan korunma konularında eğitimler verildiği kaydedilerek, "Genç Akademisinde anne-babalar, aile büyükleri ve 10-14, 15-18 ile 19-21 yaş aralığındaki gençlerden oluşan 437 bin 140 kişi eğitim almıştır. 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' anlayışı doğrultusunda çocukların ve gençlerin sağlığını koruyan, geliştiren ve destekleyen hizmetleri yaygınlaştırmaya; erken yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürülmektedir" denildi.