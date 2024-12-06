Sağlık Bakanlığı Yetkililerinden TBMM Komisyonuna Açıklamalar

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BAKANLIK YETKİLİLERİ, MİLLETVEKİLLERİNİN SORULARINI YANITLADI

TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı yetkilileri, komisyon üyelerinin ve üye olmayan milletvekillerinin sorularını cevapladı. 'Yenidoğan çetesi hakkında 2016'da bir soruşturma başlatılıp kapatıldığı' iddialarını yanıtlayan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Erkan Hacıfazlıoğlu, bu konuda hazırlanan müfettiş raporunda, "Özel hastanelerde tedavileri yapılan bebeklerin bu tedaviden zarar görmedikleri anlaşıldığından doktorlar hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır" ifadesinin yer aldığını kaydetti. 'Bu olay kapatıldı' gibi algıların söz konusu olduğunu söyleyen Hacıfazlıoğlu, "Bilirkişi, raporunu müfettiş raporuna göre yazmış. 'İşlem yapılmaya gerek yoktur' diye rapor yazmış" dedi. Hacıfazlıoğlu, ayrıca 2016'da dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun soruşturmalar sırasında yazı göndererek sürece dahil olduğunu ama müfettiş raporunun ardından bu konuda yapılacak bir şey kalmadığını kaydetti.

'REYAP HASTANESİ'NDE 26 DENETİM YAPILDI'

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu da 'Özel hastanelere yapılan denetimlerin önceden haber verildiği' iddiaları hakkında, "Olağan dışı denetimler gizlilik esasına göre yapılıyor. Bu konuda bilgi veriliyorsa bunu yapan memurlar hakkında işlem yapılıyor" açıklamasında bulundu. Velioğlu, yeni denetim modeline ilişkin ise bilişim tabanlı, klinik rehberler ışığında, ilgili riskli alanlara idari denetimlerin yanında denetimler yapacaklarını dile getirerek, "Yenidoğanda gereksiz uzun süreli yatışlar, laboratuvar sonuçlarının hastanın klinik gidişine, tedavisine uygunsuzluğunun tespiti gibi durumlarda biz yeni modelde artık hem uzaktan merkezi bilişim sayesinde hem de yerinde, giderek denetim yaparak bunları değerlendireceğiz. Müeyyideleri uygulayacağız" diye konuştu.

Öte yandan Velioğlu, Reyap Hastanesi'nde 26 denetim yapıldığını, bunların 23'ünün olağan, 3'ünün olağan dışı şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Ayça YASLI- Salih HÜDAVERDİ/ ANKARA,