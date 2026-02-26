Sağlık Emekçilerine Yetersiz Beslenme Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sağlık Emekçilerine Yetersiz Beslenme Eleştirisi

26.02.2026 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genel Sağlık-İş, Ağrı Patnos Hastanesi'ndeki iftar ve sahur yemeklerini eleştirerek yeterli hizmet çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Genel Sağlık-İş Sendikası, Ağrı Patnos İlçe Devlet Hastanesi'nde sağlık emekçilerine sunulan iftar ve sahur yemeklerini eleştirerek, kamu hastanelerinde insan onuruna yaraşır ve yeterli beslenme hizmeti sağlanması çağrısında bulundu.

Genel Sağlık İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ağrı Patnos İlçe Devlet Hastanesi'nde ramazan ayında görev yapan sağlık emekçilerine sunulan iftar ve sahur yemek uygulaması, kamu yönetiminin çalışanına bakışını bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır. 24 saat kesintisiz hizmet veren bir kamu hastanesinde, nöbet tutan, acilde yaşam mücadelesi veren hastalara müdahale eden, serviste bakım hizmetini sürdüren emekçilere insana yakışır bir beslenme hizmeti sunulamıyorsa ortada ciddi bir yönetim sorunu vardır. Bu tablo yalnızca bir hastanenin değil; sağlık sistemini yıllardır piyasalaştıran anlayışın sonucudur."

Sağlık Bakanlığı bir yandan performans, kalite ve hizmet standardı söylemleri üretirken, diğer yandan bu hizmeti ayakta tutan sağlık emekçilerinin en temel ihtiyacını dahi karşılayamıyorsa burada ciddi bir çelişki vardır. Emekçiyi değersizleştiren bu yaklaşım sürdürülebilir değildir. İktidarın sağlık politikaları uzun süredir kamu hizmetini kamusal niteliğinden uzaklaştırmış; hastaneleri işletme mantığıyla yönetilen yapılara dönüştürmüştür. Ancak unutulmamalıdır ki sağlık hizmeti bir ticari faaliyet değil, kamusal bir haktır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, beslenme hakkını bireyin hem kendisi hem de ailesi için talep edebileceği bir hak olarak tanımlamaktadır. Sağlık emekçileri yalnızca mesleki sorumluluklarını yerine getirmemekte, aynı zamanda fiziksel ve zihinsel olarak yüksek bir efor sarf etmektedir. Çalışanını yok sayan, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan bir yönetim anlayışı; sağlık sistemindeki diğer sorunları çözme iddiasında bulunamaz.

Genel Sağlık-İş olarak Sağlık Bakanlığı'na çağrımızdır: Sağlık hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhaneler açılmalı; gerekli ve yeterli personel istihdam edilmeli; insan onuruna yaraşır, yeterli ve nitelikli beslenme hizmeti sunumu sağlanmalıdır. Kamu hizmeti, emekçisini yok sayarak sürdürülemez. İnsan onuruna uygun çalışma koşulları bir tercih değil, anayasal bir sorumluluktur."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güncel, Patnos, İftar, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Emekçilerine Yetersiz Beslenme Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Senegal’de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor Senegal'de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

15:11
İngiltere’den video çekip Türkiye’de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim
İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:56
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 15:30:08. #7.13#
SON DAKİKA: Sağlık Emekçilerine Yetersiz Beslenme Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.