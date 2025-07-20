Sağlık Kanunu Teklifi Üzerine Tartışmalar - Son Dakika
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Sağlık Kanunu Teklifi Üzerine Tartışmalar

20.07.2025 19:18
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TBMM'de sağlık alanındaki kanun teklifi üzerine görüşmeler yapıldı, eleştiriler ve öneriler gündeme geldi.

TBMM Genel Kurulunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, teklifin yapısal sorunlara yönelik çözüm içermediğini öne sürdü.

İktidarın sağlık politikalarını eleştiren Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, sağlık alanındaki yatırımların ihtiyaçlara göre yapılması gerektiğini ifade etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, koruyucu hekimlikle ilgili önlemler alınmadığını savundu.

Aile hekimliği konusunda da gerçekçi adımlar atılmadığını ileri süren Çömez, sağlık hizmetinin binaya endekslendiği iddiasını dile getirdi.

Sağlıkta denetimsiz özelleştirme yapıldığını iddia eden Çömez, verdiği yazılı soru önergelerinin yanıtlanmadığını söyledi.

Çömez, rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanarak, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Ürün güvenliği sağlanacaktır"

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, teklifin "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda hazırlandığını vurguladı.

Teklifteki düzenlemelerle sağlık sisteminin güçlendirileceğini vurgulayan Zırhlıoğlu, ilaçların ve özel tıbbi amaçlı gıdaların takip edileceğini, böylece sahte, kaçak ve yasa dışı ürünün tedarik zincirinin engelleneceğini anlattı.

Ebe yardımcılığı ve hemşire yardımcılığının kaldırılacağını belirten Zırhlıoğlu, sağlık meslekleriyle ilgili unvanların güncelleneceğini söyledi. Zırhlıoğlu, "Sağlık çalışanlarının ek ödemeleri ve görev değişikliğiyle ilgili düzenlemeler hizmet verimliğinin artırılması için olumlu adımlardır." dedi.

Tıbbi cihazların denetimine, güvenli ürünlere ilişkin de düzenlemelerin yapılacağını dile getiren Zırhlıoğlu, kanun teklifinde, tıbbi kenevir içeren ürünlere yönelik hükümler bulunduğunu da hatırlattı.

İhtiyaç duyulması halinde parklarda sağlık hizmeti sunan binalar yapılabileceğine dikkati çeken Zırhlıoğlu, bu düzenlemenin acil ve birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını söyledi.

MHP'li Zırhlıoğlu, "Teklif, Türkiye'nin kendi tıbbi ürünlerini üretme, izleme ve kontrol etme kapasitesini güçlendirmektedir. Elektronik ürün kodu sayesinde ürünlerin üretiminden ve ithalatından itibaren her hareketi izlenecek, bu sayede ürün güvenliği sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Yasa teklifine karşıyız"

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sağlık hizmetlerinde iyileşme yapılmadığını ileri sürdü.

Randevu konusunda şikayetlerin sürdüğünü iddia eden Gergerlioğlu, doktorların yurt dışında çalışmayı tercih ettiğini savundu.

Parklarda sağlık hizmeti sunan binaların yapılabilmesine yönelik düzenlemenin istismara açık olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, cezaevlerindeki sağlıkla ilgili sorunların çözüme kavuşturulmasını istedi. Gergerlioğlu, "Yasa teklifine karşıyız." diye konuştu.

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı, teklifin, sağlıktaki sorunlara yönelik düzenlemeler içermediğini öne sürdü.

İktidarı eleştiren Çakı, kamu hastanelerinden randevu almak için uzun süre beklendiğini iddia etti.

"Hasta güvenliğini ciddiye almak zorundayız"

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, teklifin sağlık hizmetlerine cevap vermekten uzak olduğunu savundu.

Teklifte, "yenidoğan çetesi"ne yönelik düzenleme bulunmadığını dile getiren Pala, sağlıkla ilgili istatistiklerin zamanında yayımlanmadığını öne sürdü.

Sağlıkta şeffaflıktan ve hesap verilebilirlikten kaçınılmaması gerektiğini ifade eden Pala, konuşmasına şöyle sürdürdü:

"Hasta güvenliğini ciddiye almak zorundayız. Birçok hastanede özel tetkiklerin randevuları bir sonraki yıla verilmeye başlandı. Bu kabul edilemez. Türkiye'nin nadir hastalıklarla uğraşacak hastanelere ihtiyacı var. Hazırlanan tekliflerde bunlarla ilgili düzenlemeler olmalıdır."

"Gerçek dışı tanıtımlar haksız bir rekabet ortamı oluşturmaktadır"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, teklifle kişisel sağlık verilerinin korunmasına yönelik düzenlemeler yapılacağını belirtti.

Eczaneler için uygulanan bildirim yükümlülüğüne özel tıbbi amaçlı gıdaların da dahil edileceğini vurgulayan Ateş, tıbbi cihazların sahtelerini piyasaya arz edenlere caydırıcı idari para cezaları verileceğine dikkati çekti.

Ateş, teklifteki düzenlemeleri anlatarak, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda hızla artan ve vatandaşlarımızın sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratan sağlıkta gerçek dışı tanıtımlar, haksız bir rekabet ortamı oluşturmaktadır. Vatandaşlarımızın sağlığı ve hekimlerimizin meslek onuru için tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin sınırlarını belirleyerek, bu sınırları aşan fiillerin yeni idari yaptırımlara tabi tutulmasını düzenliyoruz."

Genel Kurulda, teklifin tümü üzerinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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