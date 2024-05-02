Sağlık-Sen Genel Başkanı: 1 Mayıs, ideolojilerin değil emeğin ve emekçinin bayramıdır - Son Dakika
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Sağlık-Sen Genel Başkanı: 1 Mayıs, ideolojilerin değil emeğin ve emekçinin bayramıdır

Sağlık-Sen Genel Başkanı: 1 Mayıs, ideolojilerin değil emeğin ve emekçinin bayramıdır

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, İstanbul'daki 1 Mayıs etkinliği için güvenlik önlemi alan polislere saldıranları kınayarak, 1 Mayıs'ın ideolojilerin değil emeğin ve emekçinin bayramı olduğunu belirtti. Doğan, sağlık çalışanlarının taleplerini de dile getirerek, taleplerin karşılık bulana kadar mücadele edeceklerini vurguladı.

02.05.2024 12:13
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, İstanbul'daki 1 Mayıs etkinliği için güvenlik önlemi alan polislere saldıranları kınayarak "1 Mayıs, ideolojilerin değil emeğin ve emekçinin bayramıdır." dedi.

Memur-Sen Genel Sekreteri de olan Mahmut Faruk Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Memur-Sen'in, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Samsun'da binlerce kişinin katılımıyla emekçiye yaraşır şekilde kutladığını ve bu etkinlikte sorun ve taleplerin dile getirildiğini anımsattı.

İstanbul'da Taksim Meydanı'na kitlesel şekilde yürümek isteyen bir grubun, kendilerini engelleyen polislere saldırdığını anımsatan Doğan, "1 Mayıs, ideolojilerin değil emeğin ve emekçinin bayramıdır. İstanbul'da Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıranları kınıyorum. Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen olarak, 1 Mayıs'ı ideolojik zemine oturtmaya çalışanlara karşı yıllardır mücadele ettiklerini belirten Doğan, "Elbette sorunlarımızı haykıracağız, taleplerimizi dile getireceğiz. Ama asla ülkemizi kaosa sürüklemeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Taleplerimiz karşılık bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz"

Doğan, 1 Mayıs'ı görev başında karşılayan sağlık çalışanlarının birçok talebi bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bizler sadece alın terimizin ve emeğimizin karşılığını istiyoruz. Nöbet ücretlerinin günümüz ekonomik koşulları dikkate alınarak artırılması, gece çalışma tazminatı ödenmesi, sağlık profesyonellerinin giydiği formanın özel görev kıyafeti sayılması, sosyal hizmet tazminatının kapsamının genişletilmesi gibi sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerimizin birçok talebi var. Sağlık-Sen olarak taleplerimiz karşılık bulana kadar mücadele etmeye, gündemde tutmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlık-Sen Genel Başkanı: 1 Mayıs, ideolojilerin değil emeğin ve emekçinin bayramıdır - Son Dakika

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