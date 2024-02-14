Sağlık-Sen Genel Başkanı: Hemşirelerin iş yükü azaltılmalı, atamalar hızlandırılmalı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, hemşirelerin sağlık sisteminde iş yükünün çok fazla olduğunu belirterek, "Bu iş yükünün azaltılması gerekiyor. Bunun da çözümü; şu anda 35 bin sağlık personeli ataması var. Fakat bu sayı yeterli gelmiyor. Çözüm için atama bekleyen hemşire arkadaşlarımızın bir an önce atanmasını bekliyoruz" dedi.
Sağlık-Sen tarafından, Memur-Sen Genel Merkezi'nde 'Hemşirelik Mesleğine İnovatif Yaklaşımlar Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda, 'Hemşirelikte Eğitim', 'Yetkinlik ve Yeterlilik', 'Hemşirelik Mevzuatının Günümüz Hemşirelik Hizmetleri Sunumuna Uygunluğu', 'Hemşirelik Hizmetlerinde Saha Uygulamaları ve Eksiklikler', 'Hemşirelikte Kariyer Basamakları', 'Hemşirelik Hizmetlerinde Performansa Dayalı Ücret Politikaları', 'Hemşirelikte Mesleki İletişim ve Saygınlık', 'Hemşirelikte İstihdam İhtiyacı ve Sendikal Beklentiler' konuları olmak üzere 7 başlık üzerinde duruldu.
'HEMŞİRELİK YILLARDIR GERİDEN GELİYOR'
Çalıştayda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, dünyadaki en tecrübeli hemşirelerin Türkiye'de bulunduğunu söyledi. Doğan, hemşirelik mesleğinin hak ettiği değeri en üst seviyede alması için gayret gösterdiklerini belirterek, "Sağlıkta 39 ayrı branş var. Her bir meslek kendine özgü meslekler. Hemşirelik mesleğini ön planda tutmadığımız için yıllardır hemşirelik mesleği geriden geliyor, özlük hakları geriden geliyor. Yoğun bakımda bir hastaya, hasta yakını dokunamazken hemşire arkadaşlarımız 7 gün 24 saat ilgileniyor. Çocuk servisinde yeni doğmuş bir bebeğe annesi bile dokunmaktan korkarken hemşire arkadaşımız damar yolu açıyor. Gerçekten zor şartlarda görev yapıyoruz. Bu çalıştaydan çıkan sonucu tüm yetkililerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
'NÖBET ÜCRETLERİ ALT SEVİYELERDE'
Doğan, toplu sözleşme sürecinde hemşirelerin temel sorunlarını masaya yatırdıklarını ifade etti. Toplu sözleşmede elde edilen iyileştirmelerin gerekli tüm meslek gruplarına yapılması için çaba sarf ettiklerinin altını çizen Doğan, "En azından 'Yoğun bakımda çalışan veya Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan hemşire arkadaşımızın, hakkının burada verilmesi gerekiyor' dedik ve taban ek ödeme katsayısının 5 puan artışını sağladık. Nöbet ücretlerinde de 10 puan artış sağladık, fakat bunlar kesinlikle yeterli değil. Yoğun bakımda yanımızda çalışan bir işçi arkadaşımızın nöbet ücreti yüksek seviyelerde. Hemşire arkadaşımızın nöbet ücreti ise alt seviyelerde. Bu kesinlikle adil bir durum değildir" açıklamasında bulundu.
'ALIN TERİ DÖKÜYORUZ AMA KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ'
Daha önce nöbet ücretlerindeki sorunları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a ilettiklerini aktaran Doğan, "Sayın Bakanımızdan bu konuda destek istiyoruz. Hemşirelerin gece nöbet ücretlerinin arttırılması gerekiyor. Biz ailemizi bırakarak nöbetlere geliyoruz. Nöbetlerde alın teri döküp emek harcıyoruz ama karşılığını alamıyoruz. Biz nöbet ücretinin artırılması için gece çalışma tazminatının verilmesi için çalışıyoruz" dedi.
Hemşirelik mesleğinde ücrette adaletin sağlanması gerektiğini kaydeden Doğan, "Hakkaniyeti ve adaleti sağlamak için yoğun bakımda çalışan hemşireyle hemşirelik yapmayan hemşire aynı maaşı almamalı. Hemşirelik mesleğini icra etmeyen birine hemşirelik maaşı verilmemesi gerekiyor" dedi.
Doğan, sağlık alanında yapılacak 35 bin atamanın hemşirelerin iş yükü dikkate alınarak yapılması gerektiğini de dile getirerek, "İş yükümüz gerçekten çok fazla. Bu iş yükünün azaltılması gerekiyor. Bunun da çözümü; şu anda 35 bin sağlık personeli ataması var. Fakat bu sayı yeterli gelmiyor. Çözüm için atama bekleyen hemşire arkadaşlarımızın bir an önce atanmasını bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)
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