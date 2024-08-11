Sağlıkçılar 39 Haftadır Sessiz Yürüyüşlerini Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sağlıkçılar 39 Haftadır Sessiz Yürüyüşlerini Sürdürüyor

Geniş Video İzle

Erzurum'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için sağlıkçılar tarafından 39 haftadır kesintisiz olarak düzenlenen sessiz yürüyüş, bu hafta da devam etti. Tarihi Erzurum kalesi etkinlik alanında düzenlenen yürüyüşte katılımcılar ellerindeki pankartlarla kale etrafında yürüdükten sonra etkinlik alanında basın açıklaması yaptı. Protestoya parkta bulunan vatandaşlar da destek verdi.

11.08.2024 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlıkçılar 39 haftadır sessiz yürüyüşlerini sürdürüyor

ERZURUM - Erzurum'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için sağlıkçılar tarafından 39 haftadır kesintisiz olarak düzenlenen sessiz yürüyüş, bu hafta da devam etti.

Tarihi Erzurum kalesi etkinlik alanında düzenlenen yürüyüşte katılımcılar ellerindeki pankartlarla kale etrafında yürüdükten sonra etkinlik alanında basın açıklaması yaptı. Protestoya parkta bulunan vatandaşlar da destek verdi. Sağlıkçılar adına basın açıklamasını Aile Hekimi Dr. Bünyamin Yeşilyurt yaptı.

'Selam olsun canlarıyla, kanlarıyla vatanlarında kalmanın bedelini ödeyen izzetli Gazze halkına. Selam olsun öldürülmek pahasına mesleklerinden vazgeçmeyen Gazze'nin onurlu hekim ve sağlık çalışanlarına. Selam olsun zulme sessiz kalmayan, gücü yettiğince zalimin karşısına dikilen vicdanlı insanlara' sözleriyle konuşmasına başlayan Dr. Yeşilyurt, " Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak Sessiz Yürüyüşümüzün 39. haftasında yeniden Gazze'yi hatırlamak ve hatırlatmak için bir araya geldik. Filistin direnişinin kahraman şehidi İsmail Haniye'nin küresel protesto çağrısı ile tüm dünyada bugün meydanlarda olan vicdanlı milyonlarla birlikte biz de meydanlardayız. Gazze topraklarında devam eden soykırım niteliğindeki katliamların üzerinden 76 yıl geçti. 7 Ekim'den bu yana, 308 gündür işgalci İsrail ordusu işbirlikçileri ile kabaran suç dosyalarına yenilerini eklemeye devam etmektedir. Siyonist zalimler 'emzikli bebekten ak saçlıya kadar nefes alan her canlının katledilmesini kendilerine hak görmektedir. Küresel güçlerin yuvalandığı devletler ise onları alkışlar eşliğinde ülkelerinde ağırlamış, zulme açıktan destek vermiş, insan hakları ve medeniyet iddiaları konusunda ikiyüzlülüklerini bir kez daha ortaya koymuşlardır. Buna rağmen; sistematik olarak devam eden katliamlara, etnik temizlik politikalarına maruz bırakılan, 360 km lik alanda üzerine yağan tonlarca bombayı "bir paratoner misali toprağına gömen Gazze halkı; günlerdir devam eden açlığa, kıtlığa, salgın hastalıklara, yardımsız bırakılmaya, her türlü şiddet ve işkencelere, mallarının ve hatta derilerinin ve organlarının çalınmasına rağmen davasından en ufak bir taviz vermeden onurlu ve güçlü direnişine devam etmektedir. Görüldüğü gibi iki taraf vardır; 'Yumurtasını pişirmek için dünyayı ateşe vermekten çekinmeyen, masum bir kız çocuğuna 355 mermi atan zalimler ve onlara karşı; tevekkül üzere, izzetle yaşam savaşı veren Gazzel Tüm dünyadaki kardeş şehirlerden Gazze' ye selam olsun! Biz, zulme karşı duran hekimler ve sağlık çalışanları olarak bu azgın topluluğun kötülüklerine karşı duruşumuzu bugün yenilemek istiyoruz. Gazze' de barışın ve insanca yaşamın tesisi doğrultusunda elimizden gelen mücadeleye devam edeceğiz. Gazze'de sağlık personeli, basın mensubu, gönüllü, sivil, kadın, çocuk ayırımı yapmaksızın kıyım yapan terörist ve sapkın topluluğa karşı sadece hekim kimliğimizle değil; toplumun vicdan sahibi bir ferdi olarak iyilik mücadelemize devam edeceğiz. Üniversite kampüslerinden meydanlara kadar her yerde Gazze halkına desteğimizi ortaya koyacağız. Zira zulme karşı engel olmak bu dünyada evlatlarımıza bırakabileceğimiz en büyük mirastır. Dün olduğu gibi bugün de İsrail'i kınadığımızı ve her alanda boykot ettiğimizi ilan ediyoruz. Hepinizi aktif boykot hareketine katılmaya davet ediyoruz. Zulme sessiz kalan zulme ortaktır! Ne mutlu sözü dinleyip en güzeline kulak verenlere! Ne mutlu zulme engel olmak için çağrıya koşanlara. Meydanları pehlivansız bırakmayanlara. Biz vicdanımızla, şuurumuzla, duamızla, eylemimizle Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Sağlıkçıların sesiz yürüyüşü yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Erzurum, İsrail, Gazze, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlıkçılar 39 Haftadır Sessiz Yürüyüşlerini Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:22 Amerikan istihbaratının kalbinde “Türk“ alarmı FBI apar topar harekete geçti Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
09:48 Davutoğlu AK Parti’ye geri mi dönüyor Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış Davutoğlu AK Parti'ye geri mi dönüyor? Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış
09:27 Kassam Tugayları video yayımladı Yahya Sinvar’ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var
08:25 Dün gece erişime açıldı İşte Türkiye’nin Instagram’a kabul ettirdiği şartlar Dün gece erişime açıldı! İşte Türkiye'nin Instagram'a kabul ettirdiği şartlar
12:01 Yolun sonu altın olsun Milli tekvandocumuz çeyrek finalde Yolun sonu altın olsun! Milli tekvandocumuz çeyrek finalde
11:55 Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu
11:51 Yeni takımı belli gibi Zaha Galatasaray’dan ayrılıyor Yeni takımı belli gibi! Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:25 İki fotoğraf da Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
11:08 Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti
10:56 Türkiye, Olimpiyatlar’da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
10:39 Ankara’da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum Ankara'da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 12:45:38. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlıkçılar 39 Haftadır Sessiz Yürüyüşlerini Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement