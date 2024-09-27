Şahbaz Şerif'ten Hindistan'a Sert Mesaj - Son Dakika
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Şahbaz Şerif'ten Hindistan'a Sert Mesaj

Şahbaz Şerif\'ten Hindistan\'a Sert Mesaj

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın saldırganlığına karşı kararlı yanıt vereceklerini belirtti.

27.09.2024 19:16
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, " Hindistan'ın herhangi bir saldırganlığına kararlı şekilde karşılık verileceğini" söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu toplantıları nedeniyle New York'ta bulunan Şerif, BM Genel Kurulu kürsüsünde konuşma yaptı.

Konuşmasına İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve Ukrayna'daki savaşın yanı sıra Asya ve Afrika'daki çatışmaları hatırlatarak başlayan Şerif, yeni bir dünya düzeninin yaklaştığına işaret etti.

Hindistan'ın idaresindeki Cammu-Keşmir'e ilişkin de açıklamalarda bulunan Şerif, Hindistan'ı, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Cammu-Keşmir halkının kendi kaderini tayin edebilmesi için referandum öngören kararını uygulamamakla" suçladı.

Şerif, "Hindistan, Müslüman çoğunluğu azınlığa dönüştürmek için bu bölgeye yabancıları yerleştiriyor." diye konuştu.

Pakistan'ın "Hindistan'ın herhangi bir saldırganlığına kararlı şekilde karşılık vereceğini" ifade eden Şerif, "Kalıcı barışın sağlanması için Hindistan'ın almış olduğu tek taraflı ve yasa dışı tedbirleri geri çekmesi gerekmektedir." dedi.

İklim değişikliği

Son yıllarda etkisi artan iklim değişikliğine de değinen Şerif, ülkesinde iki yıl önce yaşanan sel felaketini hatırlattı.

Ülkesinin seller dolayısıyla 30 milyar dolar zarara uğradığını söyleyen Şerif, her yaz daha da artan sıcakların yeni krizleri tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Şerif, "Pakistan küresel karbon emisyonlarının yüzde 1'inden daha azına sebep oluyor ancak bizim hiçbir hatamız olmadığı halde çok ağır bir bedel ödedik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şahbaz Şerif'ten Hindistan'a Sert Mesaj - Son Dakika

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