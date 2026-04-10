Sahibinin bile unuttuğu araca gelen teklifler güldürdü: Yarısı ısırılmış dönerle takas - Son Dakika
Sahibinin bile unuttuğu araca gelen teklifler güldürdü: Yarısı ısırılmış dönerle takas

10.04.2026 11:13
Eskişehir'de bir türlü satamadığı 40 yıllık aracının videosunu çekip takas tekliflerine açık olduğunu belirten Enes Özçelik'e gelen teklifler herkesi güldürdü. Arabayı nereye park ettiğini bile unutup 2-3 ay sonra bulduğunu ifade eden Özçelik, "Yarısı ısırılmış döner teklif eden var, 1 litre kola, 1 koli su veren var" diye konuştu.

Eskişehir'de ticaretle uğraşan Enes Özçelik, geçmişte aldığı 40 yaşındaki otomobilini satmak için ilginç bir yola başvurdu. Aracının videosunu çeken Özçelik, otomobile 55 bin TL fiyat belirlediğini belirtti. Aracını cep telefonundan değerinde kolaya kadar birçok malla takas edebileceğini söyleyen Özçelik'e sosyal medya üzerinden çok sayıda mesaj geldi. 

ARABAYI NEREYE PARK ETTİĞİNİ BİLE UNUTUYOR

Döner ekmek veya 1 litre kola gibi çok sayıda ilginç takas teklifi geldiğini belirten Özçelik, mesajlara gülümseyerek karşılık verdiğini söyledi. Aracını park ettiği yeri bile zaman zaman unuttuğunu ifade eden Özçelik, arabayı bir an önce satmak istiyor. 

"YARISI ISIRILMIŞ DÖNER TEKLİF EDEN VAR"

Sosyal medyadaki paylaşımı hakkında konuşan Enes Özçelik, "İnternetten birinden aldım, hiç hatırlamıyorum. 1986 model olması lazım. Arabayla hiç ilgilenmiyorum, 3 aydır unutmuştum. Esnafız, marketin önünde dururken dedim bir video atayım. Allah'ın işi, video tuttu. Millet değişik yorumlar atıyor, yarısı ısırılmış döner teklif eden var, 1 litre kola, 1 koli su veren var. En sonunda ‘satıldı' yazdım ama 15 dakika önce bile mesaj atmışlar ‘Satıyorsan alayım' diye" ifadelerini kullandı.

"KAR EDERİZ DEDİK AMA KENARA ATTIK"

Aracı satmak istediğini belirten Enes Özçelik, "Başta 55 bin fiyat biçtik. Alıp satarız, kâr ederiz diye düşündük ama işler yoğunlaşınca aracı kenara attık. Sonra nereye koyduğumuzu unuttuk, meğer sanayide bir dükkanın önüne bırakmışız. Elektrik tesisatını yaptırıp muayeneye hazır şekilde, uğraşmadan satalım diye düşündük. Zaten ihtiyaç kalmadı, başka arabalar aldık. Böyle bir video atayım dedim, o da tuttu. İnsanlar eğlensin yani, eğlenecek bir şey kalmadı. Ben memnunum, takılsınlar. Arabayı gerçekten satacağım. Cep telefonu takası olur, ederi kadar kola ile takas olur, paraya dönecek her şeyle takas olur. İhtiyaç fazlası çünkü" diye konuştu.

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 12:16:52. #7.13#
