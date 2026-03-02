Sahilde Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahilde Bıçaklı Saldırı

Sahilde Bıçaklı Saldırı
02.03.2026 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yürüyüş yapan 70 yaşındaki adam, selamını almadığı için bıçaklandı.

ANTALYA'da sahilde yürüyüş yapan Ali Orhan Onat (70), selamlarını almadığı gerekçesiyle A.K. (17) ile E.B. (16) tarafından bacağından bıçaklandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde bulunan Beach Park yürüyüş alanında meydana geldi. Sahil bandında yürüyüş yapan Ali Orhan Onat'ın yanına gelen A.K. ile E.B., iddiaya göre selam verdi. A.K. ile E.B., selamlarını almadığı gerekçesiyle Onat'a tepki gösterip, küfretti. Bunun üzerine Onat, "Hanginiz küfretti" diye sordu. Cevap alamayan Onat, "O zaman ettiğiniz küfür sizsiniz" diyerek, yoluna devam etti. A.K. ile E.B., arkasından gittikleri Onat'ı sağ bacağından bıçaklayıp kaçtı. Bıçak darbesiyle yere yığılan Ali Orhan Onat'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi.

Beach Park ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, eşkalini belirlediği 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. A.K. ile E.B. olayı gerçekleştirdiklerini kabul etmezken, Ali Orhan Onat ise şüphelilerin yakalanan kişiler olduğunu söyledi. Ekipler, kaçarken olayda kullanılan bıçağı Beach Park içerisine attıklarını söyleyen gençlerden birini yanlarına alarak, ormanlık alanda arama yaptı. Ancak tüm aramalara rağmen bıçak bulunamadı. Şüpheliler A.K. ile E.B. polis merkezine götürüldü.

Hastaneye götürüldüğü sırada olayı anlatan Ali Orhan Onat, "Selam verdiler. Selamı içimden verdim. Küfrederek 'Neden selam almıyorsun' dediler. Ben de 'Hanginiz küfrediyor' dedim. İkisi de hiçbir şey söylemeyince 'O küfrü eden sizsiniz' dedim. Ondan sonra arkamdan gelip beni bıçaklayıp kaçtılar" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Antalya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahilde Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı
ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Doğruysa Trump’ı zor günler bekliyor ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı! Doğruysa Trump'ı zor günler bekliyor
Sanki olacakları görmüş Erbakan’ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu Sanki olacakları görmüş! Erbakan'ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu
Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi
Barcelona’nın eski yıldızı, İran’da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye’ye kaçtı Barcelona'nın eski yıldızı, İran'da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye'ye kaçtı
Türkiye-İran sınırıyla ilgili “mayın“ iddiasına net yalanlama Türkiye-İran sınırıyla ilgili "mayın" iddiasına net yalanlama
Bakan Gürlek duyurdu Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Bakan Gürlek duyurdu! Cumhuriyet savcısı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Tahran’da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi Tahran'da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi

18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:17
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:46
Ali Hamaney’in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:18
Yunanistan, GKRY’ye 2 fırkateyn ve 2 savaş uçağı gönderecek
Yunanistan, GKRY'ye 2 fırkateyn ve 2 savaş uçağı gönderecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 18:39:23. #7.12#
SON DAKİKA: Sahilde Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.