Şahinbey\'de Okul Kantinlerine Denetim

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde okul kantinlerine yönelik zabıta ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ilçe sınırlarındaki okul kantinlerinde denetim yaparak, sağlığa uygunluk ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerde, gıda maddelerinin sağlığa uygunluğu, işyeri açma çalışma ruhsatı, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması, çalışma ortamı, çöp kovaları, yangına karşı alınan tedbirler, haşere ve kemirgenler için alınan önlemlerde incelendi.