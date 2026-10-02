Burası Hindistan değil İstanbul'un en lüks ilçelerinden biri! Trafikte böyle görüntülendiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burası Hindistan değil İstanbul'un en lüks ilçelerinden biri! Trafikte böyle görüntülendiler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ataşehir'de sahipleri tarafından başıboş bırakıldığı öne sürülen inekler caddeye çıktı. Araçların arasında ilerleyen inekler sürücülere zor anlar yaşatırken, bazı sürücüler yavaşlayarak hayvanların geçmesini bekledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un özellikle son yıllardaki gelişimiyle en prestijli, modern ve lüks yaşam merkezlerinden biri haline gelen Ataşehir ilçesinde trafikte ilginç anlar yaşandı. Sahipleri tarafından başıboş bırakıldığı iddia edilen inekler, araçların arasında dolaştı.

İNEKLER CADDEYE ÇIKTI

Olay, saat 13.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sahipleri tarafından başıboş bırakılan inekler caddeye çıktı.

SÜRÜCÜLER DURUP YOL VERDİ

Trafiğin arasında ilerleyen inekler sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler yavaşlayarak hayvanların geçmesini bekledi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Caddede dolaşan inekleri görenler, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde, ineklerin araçların arasında ilerlediği ve sürücülerin hayvanlara çarpmamak için dikkatli şekilde ilerlediği görüldü.

Kaynak: DHA
Cep TelefonuHindistanİstanbulAtaşehirGüvenlikTrafikGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • budak25 budak25:
    İstanbul'un Hindistan'dan geri kalan tarafı mı var? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen... Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
Baba Vanga’dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Baba Vanga'dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Esir düşen Rus askerlerinden çarpıcı itiraf: İdrarımızı içtik, ağaç kabuğu yedik Esir düşen Rus askerlerinden çarpıcı itiraf: İdrarımızı içtik, ağaç kabuğu yedik
15:24
Vatikan’a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu Yeni tarzı dikkat çekti
Vatikan'a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu! Yeni tarzı dikkat çekti
15:18
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor Fenerbahçe’ye 2 transfer
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor! Fenerbahçe'ye 2 transfer
15:05
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
14:30
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
13:55
Büşra bebekten 23 gündür haber yok Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
13:47
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
13:08
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
13:01
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
12:43
Altın fiyatları için kritik gün Gözler 15.30’da açıklanacak veriye çevrildi
Altın fiyatları için kritik gün! Gözler 15.30'da açıklanacak veriye çevrildi
11:07
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 15:40:00. #.0.2#
SON DAKİKA: Burası Hindistan değil İstanbul'un en lüks ilçelerinden biri! Trafikte böyle görüntülendiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei