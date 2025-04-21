Sahipsiz Hayvanlar Güvenlik Sorunudur - Son Dakika
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Sahipsiz Hayvanlar Güvenlik Sorunudur

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, sahipsiz hayvanların güvenlik sorunu olduğunu vurguladı.

21.04.2025 17:25
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Sokaktaki köpekten de iktidar kavgası devşirmek isteyenler oldu. Sokaktaki köpekten de seküler muhafazakar kavgası yapmak isteyen bir anlayış maalesef oldu. Oysa bu konu asla polemik konusu değildir, bu konu net çözülmesi gereken bir güvenlik sorunudur." dedi.

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Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Turan, ardından Vali Köklü, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Gürel ile sahipsiz hayvanlarla ilgili toplantı yaptı.

Ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında Turan, bugün Tokat'ta toplantı yaptıklarını, 4 bakan yardımcısının da bugün farklı illerde çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Turan, " Türkiye'mizde zaman zaman hepimizi üzen endişelendiren sokak hayvanları meselemiz var. Bu yüzden toplantımızı Tokat'ın kendi merkezinde yapmayı görev bildik. Her yeni süreç yeni sorunlar doğuruyor, her yeni yüzyıl yeni sorunlar ortaya çıkarıyor. Örneğin geçen yüzyılda siber suçlarla ilgili bir sorunumuz yoktu ama bugün var, geçen yüzyılda sentetik uyuşturucu diye bir sorunumuz yoktu ama bugün var. Eski yıllarda bu memlekette sahipsiz hayvanlar diye sorunumuz yoktu, herkesin evinin önünde bir hayvanı vardı, o tüm sorumluluğunu üstlenirdi ama bugün sahipsiz hayvanlar diye bir meselemiz var." diye konuştu.

Kayseri'de birkaç gün önce 72 yaşında bir kişinin köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Turan, şöyle devam etti:

"Bundan bir hafta önce Şanlıurfa'da bir kızımız, üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Hiçbir sorunumuz diğerinden önce veya sonra değildir, daha önemli veya az önemli değildir. Tüm sorunlar önemlidir, aynı hassasiyetle değerlendirilmesi gerekir. Hiçbir sorunumuzu bir diğerinden sonraya veya önce bırakacak ve alacak değiliz. Bakın değerli arkadaşlar ülkemizin attığı her olumlu adıma engel olan, bunu engellemek için büyük mesai harcayan, polemik yapan, laf yetiştiren maalesef bir anlayış var. Sokaktaki köpekten de iktidar kavgası devşirmek isteyenler oldu. Sokaktaki köpekten de seküler muhafazakar kavgası yapmak isteyen bir anlayış maalesef oldu. Oysa bu konu asla polemik konusu değildir, bu konu net çözülmesi gereken bir güvenlik sorunudur. Biz insanımızın dışarıya çıktığında, teyzemiz pazara giderken, amcamız camiye giderken, evladımız okula giderken hiçbir endişe duymadan gitmesini istiyoruz. Sokakta köpek var, terör var, trafik var, sokağa davet var hepsi aynı derecede problemdir. Biz tüm sokakta risklerin azalmasını istiyoruz ve Meclisimiz büyük bir mesai harcayarak bundan 9 ay önce bir kanun çıkarttı. Bu kanunun eksiksiz uygulanmasını istiyoruz ve takip ediyoruz, o yüzden buradayız."

"Biz sokakta hayvan istemiyoruz ya sahiplenecek ya barınakta olacak"

Sahipsiz hayvanlar konusunda da sahada olmaya devam edeceklerini ve bu konuyu Türkiye'nin gündeminden çıkarmakta kararlı olduklarını anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Eski kanunumuz önce 'yakala kısırlaştır bırak' formülünü hayata geçirmişti ancak Meclisimizin son çalışmasıyla yasalaşan kanunumuzda, 'yakala rehabilite et ve sahiplendir' yaklaşımı var. Yani biz sokakta hayvan istemiyoruz ya sahiplenecek ya barınakta olacak. Bu yeni kanunun özeti bu. Değerli arkadaşlar, belediyelerimize kanunumuz önemli görevler veriyor. Binde 5 bütçeden ayrılmak gibi, yoksa barınak yapmak gibi, varsa düzenlemek gibi, sokaktakileri toparlamak gibi birçok görev veriyor. Biz de yardımcı olmak için buradayız. Birçok ilimizde valiliklerimiz belediyelerimize omuz veriyor, destek oluyor. Geçici, masrafsız, betonsuz tedbirlerle beraber kalıcı barınaklar yapılıncaya kadar sokaktan bunların toparlanıp bu geçici merkezlerde olmasını sağlamak istiyoruz. Tabii ki bizim kültürümüzde inancımızda hayvan eziyeti haramdır, kanunumuzda suçtur. Biz elbisesinde eteğinde uyuyan kediyi uyandırmamak için orayı makasla kesip kalkan Peygamber'in ümmetiyiz. Biz kurda kuşa yem vermek, aç kalmasın diye uğraşmak için vakıf kuran ecdadın torunlarıyız. Asla hayvanlara eziyet etmeyeceğiz, asla bir hayvanımızı bu konuda yormayacağız ancak bir daha söylüyorum hayvanlarımızın yeri sahiplenmek ya da barınak olmak durumundadır. Tokat'taki tüm sivil toplum örgütlerimizi, özellikle hayvanseverlerimizi bu sürece omuz vermeye davet ediyorum."

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Kaynak: AA

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