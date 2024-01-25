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Sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan motosikletli yaralandı - Son Dakika
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Sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan motosikletli yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, iş yerinden evine dönen Metin Kimyon, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı ve ayağından yaralandı. Kimyon, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşadığı korkuyu bir başkasının yaşamasını istemediğini belirten Kimyon, adli işlem başlatarak yetkili belediyeden şikayetçi oldu.

Sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan motosikletli yaralandı
25.01.2024 - 13:01,  Güncelleme: 13:04
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan motosikletli ayağından yaralandı.???????

Akşam saatlerinde iş yerinden motosikletiyle evine dönen Metin Kimyon, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin, ayağından ısırdığı Kimyon, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kimyon, gazetecilere, sahipsiz köpeğin saldırısında yaşadığı korkuyu üzerinden atamadığını söyledi.

Yaşadığı korkuyu bir başkasının yaşamasını istemediğini belirten Kimyon, "Ben bir hayvan düşmanı değilim, fakat artık köpeklerin toparlanarak barınağa götürülmesi gerekiyor." dedi.

Kimyon, adli işlem başlatarak yetkili belediyeden şikayetçi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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