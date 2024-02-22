Sahte belgeyle ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika
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Sahte belgeyle ilgili açıklama yapıldı

Sahte belgeyle ilgili açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan '21 Şubat 2024, Türkiye Cumhuriyeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Arasında Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması Hk.' başlıklı belgenin sahte olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, belgenin Dışişleri Bakanlığı veya Milli Savunma Bakanlığı'na ait olmadığı ve manipülatif dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

22.02.2024 14:13
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından, "21 Şubat 2024, Türkiye Cumhuriyeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Arasında Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması Hk." başlığıyla paylaşılan belgenin sahte olduğunu bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı adına sahte bir açıklamanın dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığınca yapılan son açıklamanın numarası 33 iken, bu açıklamanın numarasının 34 olduğuna dikkat çekilen açıklamada, paylaşımlarda ileri sürülen "Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı açıklaması" iddiasının da tamamen gerçek dışı olduğu kaydedildi.

"Dışişleri Bakanlığımızın logo ve kurumsal renkleri kullanılarak hazırlanan ve sosyal medyada paylaşılan belgedeki açıklama, Dışişleri Bakanlığımız veya Milli Savunma Bakanlığımıza ait değildir" vurgusu yapılan açıklamada, resmi kurumlar adına yapılan bu tür manipülatif dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi istendi.

Kaynak: AA

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